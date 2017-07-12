В ОНФ считают, что законопроект о "лесной амнистии" нужно доработать

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) предлагают отложить до осени принятие законопроекта о "лесной амнистии", так как его необходимо доработать, сообщает пресс-служба ОНФ в среду.

В организации уточнили, что во второй половине июля, перед выходом депутатов Госдумы на "летние каникулы", состоится голосование во втором и, возможно, сразу в третьем, окончательном, чтении по законопроекту. "Фронтовики" считают, что принятие законопроекта в нынешнем виде может привести к массовому сокращению особо ценных лесов вокруг крупных городов и ухудшить экологическую обстановку по всей России.

"Закон, который декларировался как "амнистия" для лесных поселков и садоводов-шестисоточников, готов "амнистировать" каждого собственника, залезшего на земли лесного фонда, и чьи данные есть в публичной кадастровой карте", — говорится в сообщении.

В ОНФ уточнили, что в данном случае речь также идет и о незастроенных участках особо ценных лесов вокруг крупных городов, попавших в реестр недвижимости, о крупных собственниках, имеющих усадьбы среди лесов, а также о юридических лицах, претендующих на особо ценные лесные земли.

"Вместе с "бабушками с шестью сотками" законопроект предлагает амнистировать и "дедушек с гольф-полями" на захваченных землях лесного фонда. Каких-либо ограничений на амнистированную территорию нет. В своих поправках мы предлагали ограничить размеры участков, которые должны будут попасть под амнистию, чтобы отсечь мошенников, незаконно завладевших большими территориями земель, но к нашему мнению до сих пор так и не прислушались", — цитирует пресс-служба движения координатора центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Владимира Гутенева.

Документ, внесенный на рассмотрение Госдумы правительством РФ, направлен на изменение порядка определения границ земельных участков из состава земель лесного фонда и устранение взаимоисключающих сведений в Государственном лесном реестре (ГЛР) и Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) путем установления приоритета последнего в части определения принадлежности земельного участка к конкретной категории. Госдума на заседании 24 мая одобрила законопроект в первом чтении.