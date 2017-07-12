Во Владивостоке стартовала всероссийская акция по тестированию на ВИЧ

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Всероссийская акция по бесплатному тестированию на ВИЧ, организованная Минздравом РФ, стартовала во Владивостоке, сообщается в пресс-релизе ведомства.

"В рамках акции, которая проводится совместно с РЖД, специально оборудованный вагон проедет через всю страну — от Владивостока до Санкт-Петербурга, сделав остановки в 24 самых пораженных ВИЧ регионах. Как в самом поезде, так и на вокзалах в местах его остановок, каждый желающий сможет сдать тест на ВИЧ", — говорится в сообщении.

В течение трех дней до отправления поезда Владивосток-Хабаровск, в состав которого включен специальный вагон, на железнодорожном вокзале Владивостока работали специалисты регионального СПИД-центра, которые проводили бесплатное анонимное тестирование на ВИЧ-инфекцию всем желающим с обязательным дотестовым и послетестовым консультированием. За эти дни более 800 человек прошли тестирование, что является абсолютным рекордом для подобных акций в регионе.

За первые часы поездки тестирование прошли уже более 50 пассажиров, в среду вагон прибыл в Хабаровск, ставший вторым городом проведения акции.

"Тема ВИЧ-инфекции является важнейшим приоритетом государства. Минздрав России совместно с другими министерствами и ведомствами разработал Государственную стратегию по противодействию распространения ВИЧ-инфекции до 2020 года и дальнейшую перспективу. Одним из важнейших ее направлений является первичная профилактика, включающая информирование граждан", — напомнила на открытии акции помощник министра здравоохранения РФ Ляля Габбасова.