МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко предложила отказаться от формата семейных общежитий и использовать новые программы по улучшению жилищных условий россиян.

Ранее в ходе общения с членами Палаты молодых законодателей Матвиенко предложила отказаться от практики общежитий. По ее мнению, само слово "общежитие" дискредитировало себя за годы советской власти. Человек, живущий в общежитии, становится "рабом ситуации", он не может продать жилье, взять ипотеку, купить себе квартиру. Сенатор также отметила, что есть много вариантов для улучшения жилищных условий молодежи и студентов – это молодежные кооперативы, дома с квартирами-студиями для молодых семей и студентов. Такие проекты, по ее мнению, должны реализовываться при поддержке властей.

В беседе с журналистами в среду Матвиенко подчеркнула, что семейные общежития – "это формат прошлых времен". Она считает, что проблем в этой сфере остается много, например, власти регионов до сих пор не могут расселить общежития.

"Семейные общежития не создают благоприятных жилищных условий, есть много новых форматов для улучшения ситуации с жильем", — отметила спикер.

Она подчеркнула, что "нафталиновый формат", когда людей загоняли в семейные общежития, не соответствует ХХI веку, нужно создавать новые благоприятные жилищные условия для граждан. "Бывшие семейные общежития нужно расселять", — уверена Матвиенко.

Она также пояснила, что речь не идет о студенческих общежитиях. Сенатор рассказала, что сама пять лет прожила в общежитии, когда училась в институте. "Очень важно обеспечить иногородних студентов местами в общежитии", — заключила она.