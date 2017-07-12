В ГД пояснили проект о штрафах за отказ удалять ложные данные из соцсетей

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Штрафы, предусмотренные в законопроекте "Единой России" за отказ удалять ложные сведения в соцсетях, предлагается ввести для операторов социальных сетей, а не для пользователей, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Ранее сообщалось, что депутаты от "Единой России" Андрей Альшевских и Сергей Боярский внесли в Госдуму законопроект, вводящий штраф до 50 миллионов рублей за отказ удалить недостоверные и порочащие честь и достоинство сведения в социальных сетях.

"Еще раз подчеркиваю: штрафы предлагается ввести для операторов социальных сетей, а не для пользователей", — написал Толстой на своей странице в Facebook.

Депутат подчеркнул, что инициатива призвана защитить пользователей и упростить процедуру подачи жалобы на неправомерный и оскорбительный контент.

"Таким образом, теперь ответственность, например, за разжигание национальной розни будут нести не только администраторы конкретных групп или сообществ, но и операторы соцсети, которые зачастую закрывают глаза на подобный контент и делают вид, что ничего не произошло", — отметил он.

Толстой обратил внимание на то, что аналогичные законы уже давно действуют в ряде европейских стран.

"В Германии за игнорирование жалоб пользователей операторы соцсети могут получить штраф, размеры которого начинаются от нескольких сот евро и доходят до пяти миллионов евро. Там давно поняли, что любую социальную сеть легко можно превратить в экстремистскую помойку, куда будет сливаться всё, что только можно, особенно если хозяева соцсети не несут никакой ответственности за это", — написал он.