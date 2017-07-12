Исторические здания на тюменской набережной отреставрируют

ТЮМЕНЬ, 12 июл — РИА Новости. Тюменские власти запланировали реставрацию исторических зданий конца XIX — начала XX веков на правом берегу Туры в рамках программы обустройства набережной. В обновленных помещениях расположатся молодежный центр, художественная мастерская и другие объекты, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

Обустройство тюменской набережной началось в 2008 году и организовано в три очереди. На сегодняшний день введена первая очередь — от моста Влюбленных до моста по ул. Челюскинцев, строится вторая — от моста по ул. Челюскинцев до улицы Свердлова, третья очередь развернется от моста Влюбленных до устья реки Бабарынка. Общая протяженность набережной составит 3 километра.

"Уже сегодня набережная приобретает свои очертания. Особенно хорошо это видно с моста по улице Челюскинцев. В перспективе это историческое место станет еще одной точкой притяжения горожан и туристов", — сказал глава региона Владимир Якушев.

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