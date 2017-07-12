В ОП поддержали введение присяги при приеме в российское гражданство

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев поддерживает введение присяги, которую должны произносить иностранцы при вступлении в российское гражданство.

Госдума утвердила текст присяги при вступлении в гражданство РФ, согласно которому гражданин должен будет поклясться соблюдать Конституцию страны, уважать ее культуру и историю.

"Что касается присяги, я считаю, что да, а почему нет?.. Я поддерживаю это решение", — сказал Фадеев журналистам в среду.

По его мнению, произнесение присяги — это "символическое действие", которое "было бы полезно" для человека, который хочет стать гражданином новой для него страны.

Над текстом присяги с начала июня работала группа депутатов, итоговый документ поддержали руководители всех фракций Госдумы. Текст присяги будет внесен в виде поправки ко второму чтению законопроекта, в котором речь идет об отмене решений о приобретении российского гражданства лицами, которые получили его по подложным документам или с целью совершения преступления экстремистского или террористического характера.