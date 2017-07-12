В Кировской области семьи с двумя детьми будут получать пособие

МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. В Кировской области за второго ребенка полутора-трех лет семье будет выплачиваться ежемесячная компенсация. По инициативе главы региона Игоря Васильева принят закон о ежемесячной доплате семьям с двумя детьми, где второй ребенок не посещает детский сад. В 2019 году для этого планируется выделить 125 миллионов 940 тысяч 400 рублей.

Ежемесячную социальную выплату в размере 5 тысяч рублей будет получать один из родителей (усыновителей) второго ребенка, рожденного (усыновленного) после 31 августа 2017 года. Относится это к семьям, где доход на одного члена семьи не превышает 21 тысячи рублей.

Ранее, несмотря на непростую ситуацию с областным бюджетом, был продлён срок предоставления регионального материнского капитала на детей, родившихся по 31 декабря 2018 года. Также установлен единый размер регионального материнского капитала на каждого третьего ребёнка и последующих детей независимо от очередности их рождения – 75 тысяч рублей.