В Центральной России в среду и четверг ожидают сильный ветер, дожди и град

ВОРОНЕЖ, 12 июл — РИА Новости. Спасатели предупреждают о ветре скоростью до 20 метров в секунду, грозах, дождях и граде в регионах Центральной России вечером в среду и в четверг, сообщают региональные управления МЧС.

С начала июля в Центральной России наблюдается аномально холодная погода с большим количеством осадков и сильным ветром. Во вторник спасатели предупреждали о непогоде в Орловской, Брянской, Тверской, Тульской и Смоленской областях.

"По данным Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 18 часов 12 июля до 18 часов 13 июля ожидаются… дожди, местами грозы. Ветер южный 5-10 метров в секунду, при грозах местами порывы 15-20 метров в секунду… Главное управление МЧС России по Липецкой области обращает внимание жителей на необходимость соблюдения мер безопасности при усилении ветра", — говорится в сообщении.

В соседней с Липецкой — Воронежской области, по данным местного управления МЧС, в ночь на четверг и днем 13 июля ожидаются порывы ветра 15-20 метров в секунду.

В Курской области с 21.00 мск среды и в течение суток прогнозируются сильные дожди, грозы, град и ветер до 20 метров в секунду.

Сильные дожди, гроза, град и ветер до 18 метров в секунду также ожидаются в Рязанской, Брянской и Тульской областях.

Из-за непогоды повышается вероятность обрывов линий электропередачи и связи, нарушений в системе ЖКХ. Сильный ветер может стать причиной обрушения слабоукрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций. Также возможен рост количества ДТП на дорогах, травматизма среди населения.

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