Погибшего в Сирии капитана Афанасова похоронят под Оренбургом

УФА, 12 июл — РИА Новости. Российского военнослужащего Николая Афанасова, который 10 июля погиб в Сирии во время минометного обстрела со стороны террористов, похоронят в его родном Соль-Илецке Оренбургской области, сообщила РИА Новости пресс-секретарь губернатора Оренбуржья Елена Лапаева.

Уроженец оренбургского города Соль-Илецк военный советник, капитан Николай Афанасов 1984 года рождения погиб во время минометного обстрела со стороны террористов в сирийской провинции Хама при исполнении служебного долга. Министерство обороны РФ сообщило о представлении Афанасова к государственной награде, посмертно.

"Известно, что он проводил обучение личного состава подразделения сирийских правительственных войск. В Соль-Илецке у него проживают родители, супруга и трое маленьких сыновей", — рассказала Лапаева.

По ее словам, губернатор Оренбургской области Юрий Берг и правительство региона скорбят и выражают соболезнование родственникам. По данным правительства, Афанасов будет похоронен на родине в Соль-Илецке. Дата прощания и похорон еще не определена.

Николай Афанасов – третий российский военнослужащий из Оренбуржья, погибший в Сирии. Ранее погибли Александр Прохоренко из Тюльганского района и Игорь Завидный из Новотроицка.

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