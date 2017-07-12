Матвиенко попросила сенаторов проверить условия содержания в тюрьмах

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила сенаторов посетить тюрьмы и колонии, где отбывают наказание женщины, инвалиды и дети, чтобы оценить их положение и понять, нужны ли изменения в законодательство в этой сфере.

"Прошу вас в рамках региональной недели посетить тюрьмы, колонии, где находятся и отбывают наказание женщины, инвалиды, дети, разобраться на местах в проблемах, в чем еще нужна помощь, поддержка, какова наша может быть законодательная реакция", — сказала она на заседании Совфеда после выступления в рамках "правчаса" главы Минюста Александра Коновалова с докладом о содержании женщин, детей и инвалидов в местах лишения свободы.

По мнению Матвиенко, гуманизация всей системы ФСИН является "просто необходимым условием для любого нормального общества". Она считает, что необходимо заняться решением таких проблем, как обеспечение трудовой занятости заключённых женщин и инвалидов, а также социальное и юридическое сопровождение освободившихся из тюрем и мест отбывания наказания.

В ходе своего выступления в Совфеде Коновалов сообщил, что медицинское освидетельствование, на которое был направлен инвалид-колясочник Антон Мамаев, осужденный в Москве на 4,5 года колонии за организацию разбоя, займёт порядка пяти дней.

Тимирязевский суд 30 июня назначил Мамаеву, у которого из-за болезни полностью атрофированы все мышцы, 4,5 года колонии за организацию разбойного нападения. Глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов уже попросил прокуратуру проверить, законно ли возбуждено уголовное дело.

В суде подчеркнули, что вина Мамаева в организации разбоя доказана показаниями потерпевших и свидетелей, видеозаписью с камер наблюдения и другими данными, собранными в ходе расследования. При этом Уголовный кодекс РФ не позволяет назначать за разборное нападение в составе группы лиц наказание, не связанное с лишением свободы — решать же вопрос, может ли наказание быть исполнено, должен ФСИН.