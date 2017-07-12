На ВДНХ установят памятник ученому-артиллеристу Константинову

Фрагмент фонтана Дружба народов возле павильона №1 Центральный во время проведения работ по реконструкции ВДНХ. Архивное фото

Фрагмент фонтана Дружба народов возле павильона №1 Центральный во время проведения работ по реконструкции ВДНХ. Архивное фото

МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Депутаты Московской городской думы в среду на заседании поддержали установку памятника российскому ученому и изобретателю в области артиллерии и ракетной техники Константину Константинову (1818 – 1871) на Ракетном бульваре, передаёт корреспондент РИА Новости.

Скульптура появится в начале Ракетного бульвара со стороны Ярославской улицы вблизи ВДНХ. Возведение скульптуры приурочат к юбилейному году — 200-летию со дня рождения изобретателя.

Предложение об установке памятника поступило председателю комиссии по монументальному искусству от НУ "Академия исторических наук", представители которой гарантируют финансирование всех работ по сооружению памятника в полном объёме. Планируемый объём финансирования — 35 миллионов рублей.

В ходе голосования за установку скульптуры проголосовало 27 депутатов городского парламента.

Генерал-лейтенант Константинов – внебрачный сын великого князя Константина Павловича. Окончил Михайловское артиллерийское училище, был командиром Санкт-Петербургского ракетного завода. Деятельность Константинова была в основном посвящена улучшению боевых ракет. В 1859 году стал начальником Николаевского ракетного завода, проект которого разработал сам.