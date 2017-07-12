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Общество

На ВДНХ установят памятник ученому-артиллеристу Константинову

14:0812.07.2017
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкФрагмент фонтана Дружба народов возле павильона №1 Центральный во время проведения работ по реконструкции ВДНХ. Архивное фотоФрагмент фонтана Дружба народов возле павильона №1 Центральный во время проведения работ по реконструкции ВДНХ. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Депутаты Московской городской думы в среду на заседании поддержали установку памятника российскому ученому и изобретателю в области артиллерии и ракетной техники Константину Константинову (1818 – 1871) на Ракетном бульваре, передаёт корреспондент РИА Новости.

Скульптура появится в начале Ракетного бульвара со стороны Ярославской улицы вблизи ВДНХ. Возведение скульптуры приурочат к юбилейному году — 200-летию со дня рождения изобретателя.

Всероссийский выставочный центр (ВДНХ). Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
На ВДНХ появится музейный город, объединяющий более десяти площадок
Предложение об установке памятника поступило председателю комиссии по монументальному искусству от НУ "Академия исторических наук", представители которой гарантируют финансирование всех работ по сооружению памятника в полном объёме. Планируемый объём финансирования — 35 миллионов рублей.

В ходе голосования за установку скульптуры проголосовало 27 депутатов городского парламента.

Генерал-лейтенант Константинов – внебрачный сын великого князя Константина Павловича. Окончил Михайловское артиллерийское училище, был командиром Санкт-Петербургского ракетного завода. Деятельность Константинова была в основном посвящена улучшению боевых ракет. В 1859 году стал начальником Николаевского ракетного завода, проект которого разработал сам.

Реконструкция ВДНХ
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкНа территории крупнейшего экспозиционного, музейного и рекреационного комплекса в мире начались масштабные реставрационные работы.Работы по реконструкции на Главной аллее ВДНХ
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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На территории крупнейшего экспозиционного, музейного и рекреационного комплекса в мире начались масштабные реставрационные работы.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкНа центральной алее ВДНХ проходит замена более 120 километров инженерных коммуникаций, устаревших фонарей, идет восстановление павильонов и фонтанов.Арка Главного входа во время проведения работ по реконструкции ВДНХ
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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На центральной алее ВДНХ проходит замена более 120 километров инженерных коммуникаций, устаревших фонарей, идет восстановление павильонов и фонтанов.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВ павильоне № 32 "Космос" планируется открыть центр "Космонавтика и авиация". Его общая площадь превысит 31 тысячу квадратных метров. В музее посетителям представят свыше ста экспонатов предприятий оборонно-промышленного комплекса, более двух тысяч архивных документов, а также более 50 экспонатов, специально созданных для центра.Истребитель Су-27 возле павильона № 32 Космос во время проведения работ по реконструкции ВДНХ
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
В павильоне № 32 "Космос" планируется открыть центр "Космонавтика и авиация". Его общая площадь превысит 31 тысячу квадратных метров. В музее посетителям представят свыше ста экспонатов предприятий оборонно-промышленного комплекса, более двух тысяч архивных документов, а также более 50 экспонатов, специально созданных для центра.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкНа ВДНХ идет научная реставрация объектов. Всего планируется восстановить 37 исторических павильонов.Павильон №41 во время работ по реконструкции ВДНХ
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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На ВДНХ идет научная реставрация объектов. Всего планируется восстановить 37 исторических павильонов.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВ ближайшие годы на ВДНХ появятся 11 новых музеев, фермерский рынок и конно-спортивный манеж, а также будут построены 15 современных павильонов на месте заброшенных хозяйственных построек.Лошадь на выводном кругу возле павильонов комплекса Коневодство на ВДНХ
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
В ближайшие годы на ВДНХ появятся 11 новых музеев, фермерский рынок и конно-спортивный манеж, а также будут построены 15 современных павильонов на месте заброшенных хозяйственных построек.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкРеконструкция купола павильона №32–34 "Космос / Машиностроение" на ВДНХ.Реконструкция купола павильона №32–34 Космос / Машиностроение на ВДНХ
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Реконструкция купола павильона №32–34 "Космос / Машиностроение" на ВДНХ.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкНа ВДНХ проводится реставрация 17 исторических фонтанов, в том числе "Каменного цветка", "Дружбы народов" и "Золотого колоса". Фонтаны ждет полное обновление систем водопровода и водоотведения, им будут возвращены и некоторые декоративные элементы.Фрагмент фонтана Дружба народов возле павильона №1 Центральный во время проведения работ по реконструкции ВДНХ
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
На ВДНХ проводится реставрация 17 исторических фонтанов, в том числе "Каменного цветка", "Дружбы народов" и "Золотого колоса". Фонтаны ждет полное обновление систем водопровода и водоотведения, им будут возвращены и некоторые декоративные элементы.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВ ходе реконструкции ВДНХ планируется построить крупный ландшафтный парк, детский парк развлечений и город ремесел.Работы по реконструкции ВДНХ
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
В ходе реконструкции ВДНХ планируется построить крупный ландшафтный парк, детский парк развлечений и город ремесел.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПри восстановлении облика главного входа ВДНХ будет проведена реставрация фасадов и интерьеров арки, а также воссозданы некоторые скульптуры, барельефы и мозаики композиции.Работы по реконструкции ВДНХ
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
При восстановлении облика главного входа ВДНХ будет проведена реставрация фасадов и интерьеров арки, а также воссозданы некоторые скульптуры, барельефы и мозаики композиции.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкРеставрационные работы на ВДНХ планируется завершить к 2020 году.Памятник В. И. Ленину возле павильона №1 Центральный во время проведения работ по реконструкции ВДНХ
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Реставрационные работы на ВДНХ планируется завершить к 2020 году.
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