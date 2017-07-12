Совфед одобрил закон о социальной пенсии для "подкидышей"

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Совет Федерации в среду одобрил поправки в законодательство об установлении социальной пенсии для детей, чьи родители неизвестны. Документ должен вступить в силу с 1 января 2018 года.

Соответствующий закон был разработан группой сенаторов во главе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Документ вносит изменения в закон "О государственном пенсионном обеспечении в РФ".

По словам одного из авторов документа — главы социального комитета СФ Валерия Рязанского, в действующем законодательстве права сирот, оставшихся без кормильца, и детей, в чьих свидетельствах о рождении нет данных о родителях, различаются. В частности, вторая категория детей-сирот лишается права на получение социальной пенсии по случаю потери кормильца. Законодатели считают этот факт несправедливым.

"Дети, которые ничего не знают о своих родителях, были изначально поставлены в неравное положение, но теперь они получили право на пенсию по потере кормильца. Таким образом, закон "о подкидышах" восполняет пробелы в законодательстве", — сказал Рязанский.

Вице-спикер СФ Галина Карелова отметила, что закон давно ждут в регионах. "О принятии документа на федеральном уровне ставили вопрос Тюменская, Иркутская, Ленинградская и многие другие области. Некоторые регионы, такие как Липецкая и Воронежская области, например, начали решать проблему самостоятельно", — сказала сенатор.

По ее словам, в Воронежской области принят региональный закон, в соответствии с которым детям, чьи родители неизвестны, и детям-отказникам с 2015 года установлена до 18 лет ежемесячная денежная выплата в размере социальной пенсии по случаю потери кормильца. В Липецкой области похожий закон начал действовать с января 2017 года.

К сожалению, в нынешней экономической ситуации лишь единичные регионы могут самостоятельно реализовать такую меру социальной поддержки, подчеркнула Карелова. "Для выравнивания положения необходима помощь на федеральном уровне. Очень хорошо, что закон прошел все необходимые процедуры до принятия бюджета. Это дает возможность вовремя предусмотреть в нем соответствующие расходы", — добавила она.