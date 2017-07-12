Роскомнадзор заблокировал пиратские сайты, распространявшие сериал "Универ"

Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Архивное фото

Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Архивное фото

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Роскомнадзор заблокировал пять пиратских сайтов, распространявших сериал "Универ. Новая общага", после заявления ТНТ, сообщается на сайте ведомства.

Посещаемость сайтов составляет от 1,8 до 8,4 миллиона российских интернет-пользователей в месяц.

"На основании определения Мосгорсуда Роскомнадзор принимает обеспечительные меры защиты исключительных прав в отношении сериала "Универ. Новая общага" и фонограммы "Все будет хорошо". Решения приняты на основании заявления правообладателей АО "ТНТ-Телесеть" и ООО "С.Б.А. Мьюзик Паблишинг", — говорится в сообщении.

Как отмечается, Роскомнадзором были направлены уведомления в адрес провайдеров хостинга и владельцев пяти интернет-сайтов о необходимости удалить противоправный контент. В связи с тем, что информация в установленные законом сроки не удалена, доступ к интернет-ресурсам ограничен операторами связи. Согласно судебным актам, режим блокировки – по домену. При этом названия сайтов в пресс-релизе не уточняются.