Кержаков нашел способ извиниться за ловлю краснокнижого лосося

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл — РИА Новости. Бывший футболист петербургского "Зенита" Александр Кержаков пообещал выпустить в Онежское озеро в Карелии несколько тысяч мальков лосося, после того как опубликовал в Instagram фотографию с озерным лососем, который занесен в Красную книгу.

Рука-лосось 🎣🎣🎣🎣 #рыбалка #отдых #карелия #fishing #россия #happy Публикация от Kerzhakov Aleksandr (@a.kerzhakov11) Июл 8 2017 в 2:21 PDT

Кержаков 9 июля опубликовал в Instagram свою фотографию с четырьмя рыбами в руках. В одном из комментариев к фото он написал: "Лосось в Онеге есть", что заставило некоторых пользователей напомнить, что вылов этого вида рыбы сейчас запрещен. После этой публикации Северо-Западное территориальное управление Федерального агентства по рыболовству возбудило административное дело в отношении неустановленного лица. Виновный в вылове озерного лосося должен будет за нарушение правил рыболовства выплатить 5 тысяч рублей (1250 рублей за каждую рыбу).

"О том, что лосось запрещен к вылову в Онеге, я узнал только из интернета и, естественно, не сделал бы фото с этой редкой рыбой. Глядя на то, какой резонанс в стране вызвала моя публикация, я в ближайшее время приеду в Карелию и выпущу несколько тысяч мальков лосося в Онежское озеро. Также мне бы хотелось, чтобы ко мне присоединились те, кто борется за сохранение этого редкого вида рыбы", — написал Кержаков в Instagram в среду.

Как следует из этой публикации, футболист не занимался выловом озерного лосося в Карелии. "Единственная рыба, которую я выловил в Онежском озере, была эта красавица (на фотографии Кержаков изображен, предположительно, со щукой в руках). Может, это многих разочарует, но это факт", — написал Кержаков.

Контракт "Зенита" с Александром Кержаковым истек в конце июня, на данный момент футболист является свободным агентом.

Озерный лосось занесен в Красную книгу РФ за исключением популяции реки Шуя бассейна Онежского озера.