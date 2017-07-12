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Общество

Кержаков нашел способ извиниться за ловлю краснокнижого лосося

13:2512.07.2017
(обновлено: 13:29 12.07.2017)
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© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкАлександр Кержаков. Архивное фотоАлександр Кержаков. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл — РИА Новости. Бывший футболист петербургского "Зенита" Александр Кержаков пообещал выпустить в Онежское озеро в Карелии несколько тысяч мальков лосося, после того как опубликовал в Instagram фотографию с озерным лососем, который занесен в Красную книгу.

 

Рука-лосось 🎣🎣🎣🎣 #рыбалка #отдых #карелия #fishing #россия #happy

Публикация от Kerzhakov Aleksandr (@a.kerzhakov11)

 

Кержаков 9 июля опубликовал в Instagram свою фотографию с четырьмя рыбами в руках. В одном из комментариев к фото он написал: "Лосось в Онеге есть", что заставило некоторых пользователей напомнить, что вылов этого вида рыбы сейчас запрещен. После этой публикации Северо-Западное территориальное управление Федерального агентства по рыболовству возбудило административное дело в отношении неустановленного лица. Виновный в вылове озерного лосося должен будет за нарушение правил рыболовства выплатить 5 тысяч рублей (1250 рублей за каждую рыбу).

 

Дорогие друзья, недруги,СМИ и тд. Единственная рыба, которую я выловил в Онежском озере, была эта красавица(см. фото). Может это многих разочарует, но это факт. О том, что лосось запрещена к вылову в Онеге я узнал, только из интернета и естественно не сделал бы фото с этой редкой рыбой. Глядя на то какой резонанс в стране вызвала моя публикация, я в ближайшее время приеду в Карелию и выпущу несколько тысяч мальков лосося в Онежское озеро. Так же мне бы хотелось, чтобы ко мне присоединились те, кто борется за сохранение этого редкого вида рыбы! Я своими глазами увижу сколько людей у нас в стране не только пишут и говорят об этой проблеме, но и своим примером могут показать это всем остальным! Время и место я сообщу чуть позже. P.S. Предыдущее фото с лососем я убирать не буду, да бы все могли иметь представление, как выглядит дикий лосось и что ловить его в Онежском озере ЗАПРЕЩЕНО!!! #залосось #противбраконьеров #онега #карелия

Публикация от Kerzhakov Aleksandr (@a.kerzhakov11)

 

"О том, что лосось запрещен к вылову в Онеге, я узнал только из интернета и, естественно, не сделал бы фото с этой редкой рыбой. Глядя на то, какой резонанс в стране вызвала моя публикация, я в ближайшее время приеду в Карелию и выпущу несколько тысяч мальков лосося в Онежское озеро. Также мне бы хотелось, чтобы ко мне присоединились те, кто борется за сохранение этого редкого вида рыбы", — написал Кержаков в Instagram в среду.

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Кержаков попытался сыграть в гольф. Но промахнулся
Как следует из этой публикации, футболист не занимался выловом озерного лосося в Карелии. "Единственная рыба, которую я выловил в Онежском озере, была эта красавица (на фотографии Кержаков изображен, предположительно, со щукой в руках). Может, это многих разочарует, но это факт", — написал Кержаков.

Контракт "Зенита" с Александром Кержаковым истек в конце июня, на данный момент футболист является свободным агентом.

Озерный лосось занесен в Красную книгу РФ за исключением популяции реки Шуя бассейна Онежского озера.

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