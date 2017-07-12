В Общественной палате выступают за снижение цены жилья по ипотеке

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Всего лишь 10% россиян могут приобрести жилье по ипотеке, поэтому необходима программа, которая позволила бы снизить цену приобретаемого на таких условиях жилья, считает секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев.

"Много, что делается, и по ипотеке процентные ставки снижаются, но если говорить грубо, примерная цифра количества людей, которые могут купить квартиру по ипотеке, — это 10%. Это очень мало", — сказал Фадеев на пресс-конференции в среду.

Он отметил, что общественники обсуждают этот вопрос, в частности находятся "в контакте с правительством".

"Нужна программа, которая позволила бы снизить цену приобретаемого жилья", — заявил секретарь ОП РФ.