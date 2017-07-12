Эксперты рассказали о рисках повышения штрафов за блокирование скорых

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Инициатива повысить в России в 60 раз штраф для автомобилистов за отказ пропустить машину скорой помощи может привести к массовым злоупотреблениям, размер штрафа и тяжесть наказания нужно дифференцировать, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Госдума 16 июня приняла в первом чтении проекты о наказаниях за нападение на врачей и блокирование машин "скорой". Один из законопроектов в этом пакете предусматривает дополнительную административную ответственность в виде лишения прав до двух лет и штрафа 30 тысяч рублей за воспрепятствование проезду машины скорой помощи.

Газета "Ведомости" позже сообщила, что правительство условно поддержало законопроект, повышающий наказание для водителей за блокирование машин "скорой" в 60 раз — с 500 рублей до 30 тысяч рублей, при этом отказавшись увеличивать наказание за помехи движению автомобилей других экстренных служб. Ранее в России произошло несколько резонансных случаев, когда водители отказывались пропустить скорую помощь.

"Действительность не терпит эмоциональных выбросов. Юриспруденция и правила дорожного движения — это точная наука, она должна четко показывать, что от человека требовалось и что он нарушил. А у нас сейчас в плане пропуска спецтранспорта абсолютно нечеткие правила… Если подойти формально к этому, то в ваших действиях всегда можно будет найти нарушение. В результате получается ситуация, при которой будет огромное количество виноватых людей на ровном месте", — заявил РИА Новости координатор движения "Синие ведерки" Петр Шкуматов.

По его мнению, принятие такого законопроекта может открыть широкое поле для злоупотреблений. "В первую очередь нужны четкие и понятные для исполнения правила дорожного движения", — убежден Шкуматов.

Он подчеркнул, что любая законодательная инициатива должна "опираться на язык цифр". "Случаев непропуска "скорой" — их всего на всю страну 5-6 штук за последние четыре года. "Скорые" все ездят с видеорегистраторами, но где вы слышите хоть какие-то претензии, что их не пропустили?" — задается вопросом эксперт.

В свою очередь вице-президент "Движения автомобилистов России" Леонид Ольшанский заявил РИА Новости, что степень наказания за блокирование машин скорой помощи должна зависеть от ситуации.

"Наказание должно быть, по моему убеждению, дифференцированное. Одно дело — во дворе поперек встал и не пропускает, а другое дело — замешкался и не сразу перестроился, а спустя минуту или две. И нельзя забывать слова президента, что каждый законопроект нужно проверять на взяткоемкость и коррупционность, чтобы не получилась очередная кормушка для гаишников", — заявил Ольшанский.