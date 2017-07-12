Эксперты рассказали о рисках повышения штрафов за блокирование скорых

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Инициатива повысить в России в 60 раз штраф для автомобилистов за отказ пропустить машину скорой помощи может привести к массовым злоупотреблениям, размер штрафа и тяжесть наказания нужно дифференцировать, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Газета "Ведомости" позже сообщила, что правительство условно поддержало законопроект, повышающий наказание для водителей за блокирование машин "скорой" в 60 раз — с 500 рублей до 30 тысяч рублей, при этом отказавшись увеличивать наказание за помехи движению автомобилей других экстренных служб. Ранее в России произошло несколько резонансных случаев, когда водители отказывались пропустить скорую помощь.
По его мнению, принятие такого законопроекта может открыть широкое поле для злоупотреблений. "В первую очередь нужны четкие и понятные для исполнения правила дорожного движения", — убежден Шкуматов.
Он подчеркнул, что любая законодательная инициатива должна "опираться на язык цифр". "Случаев непропуска "скорой" — их всего на всю страну 5-6 штук за последние четыре года. "Скорые" все ездят с видеорегистраторами, но где вы слышите хоть какие-то претензии, что их не пропустили?" — задается вопросом эксперт.
"Наказание должно быть, по моему убеждению, дифференцированное. Одно дело — во дворе поперек встал и не пропускает, а другое дело — замешкался и не сразу перестроился, а спустя минуту или две. И нельзя забывать слова президента, что каждый законопроект нужно проверять на взяткоемкость и коррупционность, чтобы не получилась очередная кормушка для гаишников", — заявил Ольшанский.