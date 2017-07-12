Дума приняла в II чтении законопроект о надзоре за торговцами наркотиками

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Госдума приняла в среду во втором чтении правительственный законопроект о введении надзора за наркоторговцами, имеющими непогашенную судимость за неоднократную торговлю наркотиками.

Законопроектом предлагается расширить круг лиц, освобождаемых или освобожденных из мест лишения свободы и осужденных за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков и психотропных и аналогичных веществ, к которым будут применяться меры административного надзора.

Проект предлагает установить административный надзор в отношении лица, освобождаемого или освобожденного из мест лишения свободы и имеющего непогашенную либо неснятую судимость за совершение двух и более преступлений, связанных с торговлей наркотиками.

Ранее МВД приводило данные, согласно которым по "антинаркотическим" статьям Уголовного кодекса РФ в год осуждается около 44 тысячи человек.

Административный надзор за указанной категорией граждан может быть установлен только судебным решением на срок от одного года до трёх лет. Также может быть наложено ограничение на посещение массовых мероприятий, выезд за пределы определенной территории, нахождение в некоторых общественных местах.