Путин подчеркнул ответственность СМИ за честное отражение событий в мире

МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам и гостям XIX Всемирного конгресса русской прессы подчеркнул особую ответственность СМИ за честное и непредвзятое отражение происходящих в мире событий, сообщается на сайте Кремля.

"Приветствую вас по случаю открытия XIX Всемирного конгресса русской прессы… В ходе нынешнего форума… вы сможете вновь встретиться с коллегами и друзьями, обменяться опытом журналистской работы, обсудить актуальные профессиональные проблемы. И конечно, вы хорошо понимаете огромный просветительский, консолидирующий, воспитательный потенциал СМИ, их особую ответственность за честное и непредвзятое отражение происходящих на планете событий", — говорится в тексте телеграммы.

Путин отметил, что уже долгие годы Всемирная ассоциация русской прессы объединяет руководителей печатных изданий, россиян за рубежом – всех, кому дороги русский язык и культура, кто интересуется историей и жизнью России. Он также подчеркнул, что встречи Всемирного конгресса русской прессы по праву считаются одним из главных событий в русскоязычном медиапространстве, во всем русском мире.

Российский президент выразил убежденность, что Конгресс пройдет в творческом, деловом ключе, даст старт новым, содержательным, востребованным временем проектам, а также посодействует укреплению международного гуманитарного сотрудничества.