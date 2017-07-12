В Подмосковье ожидается град и ветер до 20 метров в секунду

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Гроза с градом и усиление ветра до 20 метров в секунду ожидаются в ближайшее время на территории Московской области, возможны повреждения ЛЭП и повал деревьев, сообщил РИА Новости в среду представитель регионального главка МЧС РФ.

"В ближайшие 1-2 часа с сохранением вечером и ночью в Московской области местами ожидаются сильный дождь, гроза, град, при грозе усиление ветра с порывами 15-20 метров в секунду", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что при грозе есть вероятность повреждения линий электропередачи, частичного повала деревьев, повреждения широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций, которые могут привести к заторам на дорогах и повреждению автотранспорта.

Ураган прошел в конце мая по московскому региону, приведя к значительным разрушениям и жертвам. По уточненным сведениям СК РФ, погибли 16 человек, в том числе пять — в области, пострадали около 200.

В Подмосковье также оказались частично обесточены 15 населенных пунктов, на региональных автодорогах было повреждено порядка 50 дорожных объектов: светофоры, автопавильоны, дорожные знаки и ограждения, свыше 4 тысяч деревьев повалено порывами ветра.