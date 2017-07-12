В Москве в среду ожидаются дожди с грозами

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Дожди ожидаются в столичном регионе во второй половине дня и будут сопровождаться порывистым ветром, может выпасть до 11% от месячной нормы осадков, сообщили РИА Новости в погодном центре "Фобос".

Норма осадков в регионе в июле составляет 94 миллиметра.

"Мы рассчитываем, что сегодня в Москве до конца дня может вылиться порядка 10 миллиметров осадков, но с учетом размеров города эта цифра может варьироваться", — сказал специалист центра.

Как отметили в "Фобосе", основные грозовые дожди ожидаются во второй половине дня, после 15.00. Ливни с грозами будут сопровождаться сильным порывистым ветром, который может усиливаться до 15-18 метров в секунду. При этом температура воздуха поднимется до 21-26 градусов тепла.

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