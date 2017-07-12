В ГД внесли проект о сроке пребывания иностранных студентов в России

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект о продлении срока временного пребывания в России иностранных студентов подготовительных курсов, сообщается на сайте кабмина.

Законопроект предполагает поправки в закон "О правовом положении иностранных граждан в России". Отмечается, что срок временного пребывания в РФ иностранных граждан, обучающихся на подготовительных курсах и получающих дополнительное образование, может быть продлен до окончания срока их обучения по основным профессиональным образовательным программам. Разработчиком документа выступило Минобрнауки.

"Внести в Государственную Думу… проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 5 и 17 Федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Уточняется, что сейчас срок временного пребывания в России иностранного студента может быть продлен до окончания срока его обучения по очной или очно-заочной форме по основной профессиональной образовательной программе, имеющей государственную аккредитацию.

При этом дополнительные образовательные программы, в том числе дополнительные общеобразовательные программы, не подлежат государственной аккредитации. То есть для иностранных граждан, обучающихся или завершивших обучение по дополнительным общеобразовательным программам, срок временного пребывания не может быть продлен.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что законопроект будет способствовать экспорту российского образования, поскольку условия для его получения иностранцами будут более доступными.