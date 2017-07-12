В ГД внесли проект по штрафам чиновникам за выдачу земель в заповедниках
09:4612.07.2017
(обновлено: 09:48 12.07.2017)
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который предполагает штрафовать за незаконное предоставление участков в границах особо охраняемых природных территорий, а также за выдачу разрешений на строительство в таких зонах, сообщается на сайте кабмина в среду.
Законопроектом предлагается дополнить Кодекс об административных правонарушениях нормой об ответственности за незаконное предоставление участка или водного объекта в границах особо охраняемых природных территорий, за выдачу разрешений на ведение запрещенной там деятельности в случаях. Речь идет о случаях, когда нарушение не влечет за собой уголовное наказание.
За такие нарушения предлагается наказывать штрафами от 40 тысяч до 50 тысяч рублей или дисквалификацией на срок от шести месяцев до одного года. Также предлагается установить увеличенный до 3 лет срок давности привлечения к административной ответственности за совершение таких правонарушений. Разработчиком данной инициативы выступил Минюст РФ.
"Внести в Государственную Думу… проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 4.5 и 19.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", — говорится в сообщении.
Отмечается, что законопроект направлен "на повышение эффективности профилактики правонарушений в сфере управления особо охраняемыми природными территориями и обеспечение сохранности природных комплексов и культурно-исторических объектов, расположенных на этих территориях".
Домбай - это курортный район, расположенный на территории Карачаево-Черкесии у подножья Главного Кавказского хребта.
На данный момент на Донбайской поляне работает туристический комплекс из нескольких десятков гостиниц.
Домбай, прежде всего как центр зимнего горнолыжного спорта, является одним из самых популярных туристических направлений в России.
Однако туристам есть чем заняться в Домбае и летом. Курорт находится на территории Тебердинского государственного заповедника, и от Домбайской поляны проложены многочисленные пешие экскурсионные маршруты, ведущие к памятникам природы, внесенным в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
В горах Теберды и Домбая расположено множество реликтовых лесов, водопадов и высокогорных озер. Летом температура в них прогревается до 20 градусов, вокруг водоемов оборудованы пляжи и места для отдыха.
В Домбае можно заниматься скандинавской ходьбой, кататься на горном велосипеде, арендовать вездеход с водителем или отправиться на маршрут верхом на лошадях.
Летом с Домбайской поляны можно пройти на Чухчурский водопад. Поток Чухчур, падая несколькими каскадами, в долине сливается с рекой Птыш и образует реку Домбай-Ульген. От водопада открывается замечательный вид на вершины и ледники Главного хребта, которые не видны с Домбайской долины.
Для горнолыжников и отдыхающих на склоне горы Мусса-Ачитара проложены канатные дороги. Поднявшись на высоту 2400 метров, туристы могут полюбоваться панорамой цепи снежных гор шириной более 30 километров.
Кроме того, Домбай с его неприступными горными вершинами является одной из главных "мекк" альпинизма в России. На фото: участник открытого международного чемпионата Карачаево-Черкессии по скалолазанию.
Домбай называют "сердцем гор". Домбайская долина расположена на высоте 1600 метров над уровнем моря, а горы вокруг нее достигают высоты в 3000 - 4000 метров.