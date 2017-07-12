В ГД внесли проект по штрафам чиновникам за выдачу земель в заповедниках

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который предполагает штрафовать за незаконное предоставление участков в границах особо охраняемых природных территорий, а также за выдачу разрешений на строительство в таких зонах, сообщается на сайте кабмина в среду.

Законопроектом предлагается дополнить Кодекс об административных правонарушениях нормой об ответственности за незаконное предоставление участка или водного объекта в границах особо охраняемых природных территорий, за выдачу разрешений на ведение запрещенной там деятельности в случаях. Речь идет о случаях, когда нарушение не влечет за собой уголовное наказание.

За такие нарушения предлагается наказывать штрафами от 40 тысяч до 50 тысяч рублей или дисквалификацией на срок от шести месяцев до одного года. Также предлагается установить увеличенный до 3 лет срок давности привлечения к административной ответственности за совершение таких правонарушений. Разработчиком данной инициативы выступил Минюст РФ.

"Внести в Государственную Думу… проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 4.5 и 19.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", — говорится в сообщении.

Отмечается, что законопроект направлен "на повышение эффективности профилактики правонарушений в сфере управления особо охраняемыми природными территориями и обеспечение сохранности природных комплексов и культурно-исторических объектов, расположенных на этих территориях".