США
12.0712 июля10:27МСК
USD60.74+0.44
EUR69.20+0.43
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

В ГД внесли проект по штрафам чиновникам за выдачу земель в заповедниках

09:4612.07.2017
(обновлено: 09:48 12.07.2017)
01322
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фотоЗдание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который предполагает штрафовать за незаконное предоставление участков в границах особо охраняемых природных территорий, а также за выдачу разрешений на строительство в таких зонах, сообщается на сайте кабмина в среду.

Сихотэ-Алинский заповедник. Озеро Благодатное
© Сихотэ-Алинский государственный природный биосферный заповедник. Евгений Табалыкин
Виртуальное путешествие по заповедным землям России
Законопроектом предлагается дополнить Кодекс об административных правонарушениях нормой об ответственности за незаконное предоставление участка или водного объекта в границах особо охраняемых природных территорий, за выдачу разрешений на ведение запрещенной там деятельности в случаях. Речь идет о случаях, когда нарушение не влечет за собой уголовное наказание.

За такие нарушения предлагается наказывать штрафами от 40 тысяч до 50 тысяч рублей или дисквалификацией на срок от шести месяцев до одного года. Также предлагается установить увеличенный до 3 лет срок давности привлечения к административной ответственности за совершение таких правонарушений. Разработчиком данной инициативы выступил Минюст РФ.

"Внести в Государственную Думу… проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 4.5 и 19.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", — говорится в сообщении.

Отмечается, что законопроект направлен "на повышение эффективности профилактики правонарушений в сфере управления особо охраняемыми природными территориями и обеспечение сохранности природных комплексов и культурно-исторических объектов, расположенных на этих территориях".

Домбай: уникальный заповедник в "сердце гор"
© РИА Новости / Денис АбрамовПерейти в фотобанкДомбай - это курортный район, расположенный на территории Карачаево-Черкесии у подножья Главного Кавказского хребта.Гондолный подъёмник на 1-ой очереди нового комплекса на всесезонном горном курорте Домбай
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Домбай - это курортный район, расположенный на территории Карачаево-Черкесии у подножья Главного Кавказского хребта.
© РИА Новости / Денис АбрамовПерейти в фотобанкНа данный момент на Донбайской поляне работает туристический комплекс из нескольких десятков гостиниц.Продажа сувениров в поселке Домбай
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
На данный момент на Донбайской поляне работает туристический комплекс из нескольких десятков гостиниц.
© РИА Новости / Денис АбрамовПерейти в фотобанкДомбай, прежде всего как центр зимнего горнолыжного спорта, является одним из самых популярных туристических направлений в России.Всесезонный горный курорт Домбай
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Домбай, прежде всего как центр зимнего горнолыжного спорта, является одним из самых популярных туристических направлений в России.
© РИА Новости / Денис АбрамовПерейти в фотобанкОднако туристам есть чем заняться в Домбае и летом. Курорт находится на территории Тебердинского государственного заповедника, и от Домбайской поляны проложены многочисленные пешие экскурсионные маршруты, ведущие к памятникам природы, внесенным в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.Мечеть в поселке городского типа Домбай
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Однако туристам есть чем заняться в Домбае и летом. Курорт находится на территории Тебердинского государственного заповедника, и от Домбайской поляны проложены многочисленные пешие экскурсионные маршруты, ведущие к памятникам природы, внесенным в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
© РИА Новости / Денис АбрамовПерейти в фотобанкВ горах Теберды и Домбая расположено множество реликтовых лесов, водопадов и высокогорных озер. Летом температура в них прогревается до 20 градусов, вокруг водоемов оборудованы пляжи и места для отдыха.Свадьба на всесезонном горном курорте Домбай
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
В горах Теберды и Домбая расположено множество реликтовых лесов, водопадов и высокогорных озер. Летом температура в них прогревается до 20 градусов, вокруг водоемов оборудованы пляжи и места для отдыха.
© РИА Новости / Денис АбрамовПерейти в фотобанкВ Домбае можно заниматься скандинавской ходьбой, кататься на горном велосипеде, арендовать вездеход с водителем или отправиться на маршрут верхом на лошадях.Продажа варенья на рынке поселка Домбай
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
В Домбае можно заниматься скандинавской ходьбой, кататься на горном велосипеде, арендовать вездеход с водителем или отправиться на маршрут верхом на лошадях.
© РИА Новости / Денис АбрамовПерейти в фотобанкЛетом с Домбайской поляны можно пройти на Чухчурский водопад. Поток Чухчур, падая несколькими каскадами, в долине сливается с рекой Птыш и образует реку Домбай-Ульген. От водопада открывается замечательный вид на вершины и ледники Главного хребта, которые не видны с Домбайской долины.Река Домбай на всесезонном горном курорте Домбай
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Летом с Домбайской поляны можно пройти на Чухчурский водопад. Поток Чухчур, падая несколькими каскадами, в долине сливается с рекой Птыш и образует реку Домбай-Ульген. От водопада открывается замечательный вид на вершины и ледники Главного хребта, которые не видны с Домбайской долины.
© РИА Новости / Денис АбрамовПерейти в фотобанкДля горнолыжников и отдыхающих на склоне горы Мусса-Ачитара проложены канатные дороги. Поднявшись на высоту 2400 метров, туристы могут полюбоваться панорамой цепи снежных гор шириной более 30 километров.Туристы на кресельном подъемнике всесезонного горного курорта Домбай
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Для горнолыжников и отдыхающих на склоне горы Мусса-Ачитара проложены канатные дороги. Поднявшись на высоту 2400 метров, туристы могут полюбоваться панорамой цепи снежных гор шириной более 30 километров.
© РИА Новости / Денис АбрамовПерейти в фотобанкКроме того, Домбай с его неприступными горными вершинами является одной из главных "мекк" альпинизма в России. На фото: участник открытого международного чемпионата Карачаево-Черкессии по скалолазанию.Открытый международный чемпионат Карачаево-Черкессии по скалолазанию, посвященный 25-летию основания республики в поселке Домбай
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Кроме того, Домбай с его неприступными горными вершинами является одной из главных "мекк" альпинизма в России. На фото: участник открытого международного чемпионата Карачаево-Черкессии по скалолазанию.
© РИА Новости / Денис АбрамовПерейти в фотобанкДомбай называют "сердцем гор". Домбайская долина расположена на высоте 1600 метров над уровнем моря, а горы вокруг нее достигают высоты в 3000 - 4000 метров.Всесезонный горный курорт Домбай
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Домбай называют "сердцем гор". Домбайская долина расположена на высоте 1600 метров над уровнем моря, а горы вокруг нее достигают высоты в 3000 - 4000 метров.
/
Комментировать
+
Общество
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена