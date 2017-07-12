15 июля в Москве изменят маршруты наземного транспорта из-за Ночного забега

Наземный транспорт изменит маршруты 15 июля из-за проведения Ночного забега по набережным Москвы-реки, сообщает сайт mos.ru.

С 20:30 до окончания мероприятия автобусы будут следовать:

— № 64, 132, 806 — от спорткомплекса "Лужники" в обоих направлениях по боковому проезду Комсомольского проспекта и улице Хамовнический Вал, далее своими трассами;

— маршрут М3 — от спорткомплекса "Лужники" по боковому проезду Комсомольского проспекта; от метро "Кропоткинская" по Гоголевскому бульвару и Знаменке, далее своей трассой;

— маршрут Т79 — от спорткомплекса "Лужники" по боковому проезду Комсомольского проспекта (вместо Фрунзенской набережной), улице Хамовнический Вал, Лужнецкому проезду, Большой Пироговской улице, Зубовской улице, далее своей трассой. Обратно маршрут пройдет от станции метро "Парк культуры" по Комсомольскому проспекту.

На измененных участках автобусы будут следовать со всеми остановками.