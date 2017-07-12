На ВДНХ появится музейный город, объединяющий более десяти площадок
09:2112.07.2017
(обновлено: 09:22 12.07.2017)
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Музейный город создадут на ВДНХ, он объединит более десяти музеев, большая часть из которых откроется в следующем году, сообщается на официальном портале мэра Москвы со ссылкой на генерального директора ВДНХ Екатерину Проничеву.
"На территории выставки создается музейный город, который станет центром притяжения для горожан и туристов. В 2018 году на ВДНХ будет уже более десятка музеев, расположенных в пешей доступности друг от друга", — рассказала Проничева.
Она отметила, что при создании музейного города столица опирается на европейский опыт. Одной из основных площадок станет Музей ВДНХ, который откроется в крыле арки главного входа в 2018 году.
В следующем году также заработает центр "Космонавтика и авиация" в павильоне "Космос", где можно будет увидеть полноразмерный макет орбитальной станции "Мир", элементы лунной программы и опытные образцы отечественных самолетов.
Частью музейного города также станут Музей атомной энергии, в котором можно будет увидеть макеты крупнейших в России атомных электростанций, Дом винтажной музыки и исторический парк "Россия — моя история".
На территории крупнейшего экспозиционного, музейного и рекреационного комплекса в мире начались масштабные реставрационные работы.
На центральной алее ВДНХ проходит замена более 120 километров инженерных коммуникаций, устаревших фонарей, идет восстановление павильонов и фонтанов.
В павильоне № 32 "Космос" планируется открыть центр "Космонавтика и авиация". Его общая площадь превысит 31 тысячу квадратных метров. В музее посетителям представят свыше ста экспонатов предприятий оборонно-промышленного комплекса, более двух тысяч архивных документов, а также более 50 экспонатов, специально созданных для центра.
На ВДНХ идет научная реставрация объектов. Всего планируется восстановить 37 исторических павильонов.
В ближайшие годы на ВДНХ появятся 11 новых музеев, фермерский рынок и конно-спортивный манеж, а также будут построены 15 современных павильонов на месте заброшенных хозяйственных построек.
Реконструкция купола павильона №32–34 "Космос / Машиностроение" на ВДНХ.
На ВДНХ проводится реставрация 17 исторических фонтанов, в том числе "Каменного цветка", "Дружбы народов" и "Золотого колоса". Фонтаны ждет полное обновление систем водопровода и водоотведения, им будут возвращены и некоторые декоративные элементы.
В ходе реконструкции ВДНХ планируется построить крупный ландшафтный парк, детский парк развлечений и город ремесел.
При восстановлении облика главного входа ВДНХ будет проведена реставрация фасадов и интерьеров арки, а также воссозданы некоторые скульптуры, барельефы и мозаики композиции.
Реставрационные работы на ВДНХ планируется завершить к 2020 году.