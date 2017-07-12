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Общество

На ВДНХ появится музейный город, объединяющий более десяти площадок

09:2112.07.2017
(обновлено: 09:22 12.07.2017)
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© РИА Новости / Сергей ПятаковВсероссийский выставочный центр (ВДНХ). Архивное фотоВсероссийский выставочный центр (ВДНХ). Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Музейный город создадут на ВДНХ, он объединит более десяти музеев, большая часть из которых откроется в следующем году, сообщается на официальном портале мэра Москвы со ссылкой на генерального директора ВДНХ Екатерину Проничеву.

Всероссийский выставочный центр (ВДНХ). Вид на фонтан и Центральный павильон. Архивное фото
© РИА Новости / Юрий Артамонов
Россия и Китай хотят открыть на ВДНХ постоянно действующий Китайский дом
"На территории выставки создается музейный город, который станет центром притяжения для горожан и туристов. В 2018 году на ВДНХ будет уже более десятка музеев, расположенных в пешей доступности друг от друга", — рассказала Проничева.

Она отметила, что при создании музейного города столица опирается на европейский опыт. Одной из основных площадок станет Музей ВДНХ, который откроется в крыле арки главного входа в 2018 году.

В следующем году также заработает центр "Космонавтика и авиация" в павильоне "Космос", где можно будет увидеть полноразмерный макет орбитальной станции "Мир", элементы лунной программы и опытные образцы отечественных самолетов.

Частью музейного города также станут Музей атомной энергии, в котором можно будет увидеть макеты крупнейших в России атомных электростанций, Дом винтажной музыки и исторический парк "Россия — моя история".

Реконструкция ВДНХ
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкНа территории крупнейшего экспозиционного, музейного и рекреационного комплекса в мире начались масштабные реставрационные работы.Работы по реконструкции на Главной аллее ВДНХ
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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На территории крупнейшего экспозиционного, музейного и рекреационного комплекса в мире начались масштабные реставрационные работы.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкНа центральной алее ВДНХ проходит замена более 120 километров инженерных коммуникаций, устаревших фонарей, идет восстановление павильонов и фонтанов.Арка Главного входа во время проведения работ по реконструкции ВДНХ
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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На центральной алее ВДНХ проходит замена более 120 километров инженерных коммуникаций, устаревших фонарей, идет восстановление павильонов и фонтанов.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВ павильоне № 32 "Космос" планируется открыть центр "Космонавтика и авиация". Его общая площадь превысит 31 тысячу квадратных метров. В музее посетителям представят свыше ста экспонатов предприятий оборонно-промышленного комплекса, более двух тысяч архивных документов, а также более 50 экспонатов, специально созданных для центра.Истребитель Су-27 возле павильона № 32 Космос во время проведения работ по реконструкции ВДНХ
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
В павильоне № 32 "Космос" планируется открыть центр "Космонавтика и авиация". Его общая площадь превысит 31 тысячу квадратных метров. В музее посетителям представят свыше ста экспонатов предприятий оборонно-промышленного комплекса, более двух тысяч архивных документов, а также более 50 экспонатов, специально созданных для центра.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкНа ВДНХ идет научная реставрация объектов. Всего планируется восстановить 37 исторических павильонов.Павильон №41 во время работ по реконструкции ВДНХ
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
На ВДНХ идет научная реставрация объектов. Всего планируется восстановить 37 исторических павильонов.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВ ближайшие годы на ВДНХ появятся 11 новых музеев, фермерский рынок и конно-спортивный манеж, а также будут построены 15 современных павильонов на месте заброшенных хозяйственных построек.Лошадь на выводном кругу возле павильонов комплекса Коневодство на ВДНХ
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
В ближайшие годы на ВДНХ появятся 11 новых музеев, фермерский рынок и конно-спортивный манеж, а также будут построены 15 современных павильонов на месте заброшенных хозяйственных построек.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкРеконструкция купола павильона №32–34 "Космос / Машиностроение" на ВДНХ.Реконструкция купола павильона №32–34 Космос / Машиностроение на ВДНХ
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Реконструкция купола павильона №32–34 "Космос / Машиностроение" на ВДНХ.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкНа ВДНХ проводится реставрация 17 исторических фонтанов, в том числе "Каменного цветка", "Дружбы народов" и "Золотого колоса". Фонтаны ждет полное обновление систем водопровода и водоотведения, им будут возвращены и некоторые декоративные элементы.Фрагмент фонтана Дружба народов возле павильона №1 Центральный во время проведения работ по реконструкции ВДНХ
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
На ВДНХ проводится реставрация 17 исторических фонтанов, в том числе "Каменного цветка", "Дружбы народов" и "Золотого колоса". Фонтаны ждет полное обновление систем водопровода и водоотведения, им будут возвращены и некоторые декоративные элементы.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВ ходе реконструкции ВДНХ планируется построить крупный ландшафтный парк, детский парк развлечений и город ремесел.Работы по реконструкции ВДНХ
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
В ходе реконструкции ВДНХ планируется построить крупный ландшафтный парк, детский парк развлечений и город ремесел.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПри восстановлении облика главного входа ВДНХ будет проведена реставрация фасадов и интерьеров арки, а также воссозданы некоторые скульптуры, барельефы и мозаики композиции.Работы по реконструкции ВДНХ
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
При восстановлении облика главного входа ВДНХ будет проведена реставрация фасадов и интерьеров арки, а также воссозданы некоторые скульптуры, барельефы и мозаики композиции.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкРеставрационные работы на ВДНХ планируется завершить к 2020 году.Памятник В. И. Ленину возле павильона №1 Центральный во время проведения работ по реконструкции ВДНХ
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Реставрационные работы на ВДНХ планируется завершить к 2020 году.
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