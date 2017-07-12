На ВДНХ появится музейный город, объединяющий более десяти площадок

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Музейный город создадут на ВДНХ, он объединит более десяти музеев, большая часть из которых откроется в следующем году, сообщается на официальном портале мэра Москвы со ссылкой на генерального директора ВДНХ Екатерину Проничеву.

"На территории выставки создается музейный город, который станет центром притяжения для горожан и туристов. В 2018 году на ВДНХ будет уже более десятка музеев, расположенных в пешей доступности друг от друга", — рассказала Проничева.

Она отметила, что при создании музейного города столица опирается на европейский опыт. Одной из основных площадок станет Музей ВДНХ, который откроется в крыле арки главного входа в 2018 году.

В следующем году также заработает центр "Космонавтика и авиация" в павильоне "Космос", где можно будет увидеть полноразмерный макет орбитальной станции "Мир", элементы лунной программы и опытные образцы отечественных самолетов.

Частью музейного города также станут Музей атомной энергии, в котором можно будет увидеть макеты крупнейших в России атомных электростанций, Дом винтажной музыки и исторический парк "Россия — моя история".