В Москве открылась регистрация на сеансы передвижного кинотеатра

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Регистрация на первый сеанс передвижного кинотеатра открылась 12 июля, запись на следующие показы будет начинаться каждую среду, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Ранее сообщалось, что летние передвижные кинотеатры начнут работать в Москве с 16 июля. Кинопоказы на крышах, во дворах и зданиях столицы с 16 июля по 27 августа организуют департамент культуры города Москвы и сеть кинотеатров "Москино".

"С 07:00 открыта ограниченная запись на показ, который пройдет в это воскресенье, 16 июля, в котельной хлебозавода № 9. Там можно будет посмотреть фильм Михаила Швейцера и Софьи Милькиной "Время, вперед!" (1965). В полдень запись стартует в полном объеме. Перед началом киносеанса участников ждет экскурсия по хлебозаводу — памятнику промышленного конструктивизма. На нее открыта отдельная регистрация", — говорится в сообщении.

Мобильный кинотеатр будет перемещаться по столице до конца лета. Запись на сеансы планируется открывать каждую среду, сами показы будут проводить в основном по воскресеньям. Москвичей ждут киносеансы на крыше дома Наркомфина, во дворе девятого экспериментального квартала Новых Черемушек, а также в "тайном" месте, связанном с архитектурой и историей градостроительства.

Примерное расписание можно посмотреть по ссылке на официальном портале столичной мэрии. В "Москино" отметили, что в случае дождливой погоды возможны переносы показов на открытых площадках. Зарегистрированных пользователей предупредят об этом по электронной почте, а также на страницах "Москино" в соцсетях.