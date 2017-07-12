Прокуратура заставила стройфирму убрать свалку в центре Кемерово

КЕМЕРОВО, 12 июл — РИА Новости. Прокуратура в Кемерово в досудебном порядке добилась, чтобы строительная фирма убрала свалку рядом с детскими площадками, сообщила РИА Новости в среду старший помощник регионального прокурора Елена Тушкевич.

По ее словам, правоохранители узнали о свалке строительных материалов в мае от представителя экспертного совета Общественной палаты во время второго открытого форума областной прокуратуры, посвященного проблемам экологии и обеспечению прав жителей на благоприятную окружающую среду.

Ведомство установило, что земельный участок площадью 1,528 тысячи квадратных метров во дворе дома 13б по улице Весенняя относится к категории земель с видом разрешенного использования — многоэтажная жилая застройка. С 2014 года земля принадлежит строительной фирме, однако разрешение на строительство дома администрацией города не выдавалось, поэтому строительство пока не ведется.

"В нарушение Земельного кодекса РФ участок используется не в соответствии с его целевым назначением. Территория огорожена металлическим забором, внутри находились обломки деревянных досок и бетонных блоков, бытовой мусор. Строительную свалку со всех сторон окружают жилые дома и детские площадки", — рассказала Тушкевич.

Районный прокурор внес руководителю строительной фирмы представление и потребовал устранить нарушения закона. Как уточнила представитель надзорного ведомства, во вторник территорию полностью привели в порядок и очистили от мусора.