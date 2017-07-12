Прокуратура заставила стройфирму убрать свалку в центре Кемерово

КЕМЕРОВО, 12 июл — РИА Новости. Прокуратура в Кемерово в досудебном порядке добилась, чтобы строительная фирма убрала свалку рядом с детскими площадками, сообщила РИА Новости в среду старший помощник регионального прокурора Елена Тушкевич.
Ведомство установило, что земельный участок площадью 1,528 тысячи квадратных метров во дворе дома 13б по улице Весенняя относится к категории земель с видом разрешенного использования — многоэтажная жилая застройка. С 2014 года земля принадлежит строительной фирме, однако разрешение на строительство дома администрацией города не выдавалось, поэтому строительство пока не ведется.
Районный прокурор внес руководителю строительной фирмы представление и потребовал устранить нарушения закона. Как уточнила представитель надзорного ведомства, во вторник территорию полностью привели в порядок и очистили от мусора.