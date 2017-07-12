СМИ: Абызов поддержал наблюдение за автобусами с детьми через ГЛОНАСС

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Министр по открытому правительству Михаил Абызов поддержал инициативу создания системы по наблюдению за автобусами с детьми с помощью ГЛОНАСС, сообщает газета "Известия".

"Инициатива по созданию единой открытой системы онлайн-мониторинга автобусов, перевозящих детей, с занесением каждой конкретной перевозки в реестр, хороша. Там будет фиксироваться время перевозки, место, маршрут и так далее", — цитирует газета министра.

По его словам, реализация этой программы не потребует глобальных финансовых вложений, поскольку автобусы в России оснащают системой ГЛОНАСС. "А расширить доступ к открытым данным со спутника — это, по большому счету, дело нескольких часов", — сказал министр.

Ранее пресс-служба уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой сообщила РИА Новости, что омбудсмен предложила создать реестр недобросовестных детских перевозчиков, а также открыть единый диспетчерский центр по мониторингу и фиксации данных о перевозке, поступающих через ГЛОНАСС.