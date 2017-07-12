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Общество

Конкурс имени Стенина дает право голоса пользователям сети

10:0012.07.2017
(обновлено: 10:04 12.07.2017)
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© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкВыставка победителей и призеров Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея СтенинаВыставка победителей и призеров Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 12 июля — РИА Новости. Менее недели осталось до конца приема голосов за лучшую, по мнению интернет-аудитории, работу конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованного медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. Сделать свой выбор любой пользователь может на сайте конкурса stenincontest.ru до 23:59 (Мск) 18 июля  при наличии аккаунта в одной из социальных сетей:  ВКонтакте, Facebook, Twitter, или китайском сервисе Weibo. Автор самой популярной в интернете фотографии получит диплом конкурса, а победители по версии профессионального жюри станут известны 7 августа 2017 года. Жюри, в состав которого вошли лидеры мирового и российского фото и арт-сообществ, возглавил фотодиректор журнала "Штерн" Андреас Трамп.

Григорий Сысоев завоевал первое место на ежегодном фотоконкурсе компании Nikon Я | В СЕРДЦЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ в категории Спорт
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Фотожурналисты "России сегодня" стали лауреатами конкурса Nikon
В 2016 году интернет-пользователи проголосовали за работу фотожурналиста из Египта Гехад Хамди (Gehad Hamdy) "Рыцари" в категории "Спорт". Полтора месяца, прошедшие со дня старта голосования в конце мая 2017 года, показали, что онлайн-пользователи выбирают яркую фактуру и неожиданный ракурс. В 2017 году на конкурс было прислано порядка 5000 работ из 76 стран мира в четырех номинациях: "Главные новости", "Спорт", "Моя планета" и "Портрет. Герой нашего времени". В онлайн-голосовании принимают участие фото, отобранные жюри в шорт-лист конкурса.

Справка о конкурсе

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.

В 2016 году в конкурс собрал 6000 работ из 71 страны мира, а работы победителей экспонировались на фестивальных и выставочных площадках в Москве, Стамбуле, Кейптауне, Шанхае, Пекине, Каире, Берлине, Риме, Мариборе и Любляне.

Международными партнерами номинаций конкурса в 2017 году стали: телеканал Al Mayadeen TV,  Shanghai United Media Group (SUMG) и МККК.

Золотая чайка - традиционный символ национальной премии Медиа-менеджер России
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Руководители МИА "Россия сегодня" вошли в число лучших медиа-менеджеров РФ
Информационными партнерами конкурса стали: информационно-новостной портал Вести.Ru, общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура", информационно-новостной портал KP.ru, информационный портал ЖурДом и портал Russian Photo. Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Notimex, новостное агентство ANA, телеканал и портал RT, The Royal Photographic Society, Shanghai United Media Group (SUMG), информационное агентство Xinhua, новостное агентство ANDES. В статусе отраслевых информационных партнеров конкурс поддерживают: Академия Фотографии, агентство ГеоФото, портал Photo-study.ru, онлайн журнал Bleek Magazine, Союз журналистов Москвы, Школа визуальных искусств, Союз фотохудожников России, информационный портал YOung JOurnalists и Фестивали PhotoVisa и "Фотопарад в Угличе".

Снимки, вошедшие в шорт-лист фотоконкурса имени Андрея Стенина
© Балаж Бели | Stenincontest Номинация "Моя планета". Снимок из серии "Вейксвадьба" фотографа Балажа Бели из Венгрии.Вейксвадьба. Работа фотографа Балажа Бели из Венгрии
© Балаж Бели | Stenincontest
Номинация "Моя планета". Снимок из серии "Вейксвадьба" фотографа Балажа Бели из Венгрии.
© Алексей Мальгавко | StenincontestНоминация "Портрет. Герой нашего времени". Снимок из серии "Дорога в школу Айдара Колдашева" российского фотографа Алексея Мальгавко.Дорога в школу Айдара Колдашева
© Алексей Мальгавко | Stenincontest
Номинация "Портрет. Герой нашего времени". Снимок из серии "Дорога в школу Айдара Колдашева" российского фотографа Алексея Мальгавко.
© Шахневаз Кхан | Stenincontest Номинация "Портрет. Герой нашего времени". Снимок из серии "Беззвучный крик" фотографа Шахневаза Кхана из Бангладеш.Беззвучный крик. Работа фотографа Шахневаза Кхан из Бангладеш
© Шахневаз Кхан | Stenincontest
Номинация "Портрет. Герой нашего времени". Снимок из серии "Беззвучный крик" фотографа Шахневаза Кхана из Бангладеш.
© Мария Гельман | Stenincontest Номинация "Портрет. Герой нашего времени". Снимок из серии "Ты - моя" фотографа Марии Гельман из России.Ты - моя. Работа фотографа Марии Гельман из России
© Мария Гельман | Stenincontest
Номинация "Портрет. Герой нашего времени". Снимок из серии "Ты - моя" фотографа Марии Гельман из России.
© Ихэн Чэн | Stenincontest Номинация "Портрет. Герой нашего времени". Снимок "Детям-христианам запрещено заходить в церковь" фотографа Ихэн Чэн из Китая.Детям-христианам запрещено заходить в церковь. Работа фотографа Ихэн Чэн из Китая
© Ихэн Чэн | Stenincontest
Номинация "Портрет. Герой нашего времени". Снимок "Детям-христианам запрещено заходить в церковь" фотографа Ихэн Чэн из Китая.
© Алексей Филиппов | Stenincontest Номинация "Спорт". Снимок "Бронзовые пенальти" российского фотографа Алексея Филиппова.Бронзовые пенальти
© Алексей Филиппов | Stenincontest
Номинация "Спорт". Снимок "Бронзовые пенальти" российского фотографа Алексея Филиппова.
© Алессандро Рота | StenincontestНоминация "Главные новости". Снимок из серии "Операция в Мосуле, Ирак" итальянского фотографа Алессандро Рота.Операция в Мосуле, Ирак
© Алессандро Рота | Stenincontest
Номинация "Главные новости". Снимок из серии "Операция в Мосуле, Ирак" итальянского фотографа Алессандро Рота.
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