Конкурс имени Стенина дает право голоса пользователям сети

МОСКВА, 12 июля — РИА Новости. Менее недели осталось до конца приема голосов за лучшую, по мнению интернет-аудитории, работу конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованного медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. Сделать свой выбор любой пользователь может на сайте конкурса stenincontest.ru до 23:59 (Мск) 18 июля при наличии аккаунта в одной из социальных сетей: ВКонтакте, Facebook, Twitter, или китайском сервисе Weibo. Автор самой популярной в интернете фотографии получит диплом конкурса, а победители по версии профессионального жюри станут известны 7 августа 2017 года. Жюри, в состав которого вошли лидеры мирового и российского фото и арт-сообществ, возглавил фотодиректор журнала "Штерн" Андреас Трамп.

Справка о конкурсе

В 2016 году интернет-пользователи проголосовали за работу фотожурналиста из Египта Гехад Хамди (Gehad Hamdy) "Рыцари" в категории "Спорт". Полтора месяца, прошедшие со дня старта голосования в конце мая 2017 года, показали, что онлайн-пользователи выбирают яркую фактуру и неожиданный ракурс. В 2017 году на конкурс было прислано порядка 5000 работ из 76 стран мира в четырех номинациях: "Главные новости", "Спорт", "Моя планета" и "Портрет. Герой нашего времени". В онлайн-голосовании принимают участие фото, отобранные жюри в шорт-лист конкурса.

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.

В 2016 году в конкурс собрал 6000 работ из 71 страны мира, а работы победителей экспонировались на фестивальных и выставочных площадках в Москве, Стамбуле, Кейптауне, Шанхае, Пекине, Каире, Берлине, Риме, Мариборе и Любляне.

Международными партнерами номинаций конкурса в 2017 году стали: телеканал Al Mayadeen TV, Shanghai United Media Group (SUMG) и МККК.