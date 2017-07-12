Конкурс имени Стенина дает право голоса пользователям сети

10:0012.07.2017
(обновлено: 10:04 12.07.2017)
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МОСКВА, 12 июля — РИА Новости. Менее недели осталось до конца приема голосов за лучшую, по мнению интернет-аудитории, работу конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованного медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. Сделать свой выбор любой пользователь может на сайте конкурса stenincontest.ru до 23:59 (Мск) 18 июля при наличии аккаунта в одной из социальных сетей: ВКонтакте, Facebook, Twitter, или китайском сервисе Weibo. Автор самой популярной в интернете фотографии получит диплом конкурса, а победители по версии профессионального жюри станут известны 7 августа 2017 года. Жюри, в состав которого вошли лидеры мирового и российского фото и арт-сообществ, возглавил фотодиректор журнала "Штерн" Андреас Трамп.
В 2016 году интернет-пользователи проголосовали за работу фотожурналиста из Египта Гехад Хамди (Gehad Hamdy) "Рыцари" в категории "Спорт". Полтора месяца, прошедшие со дня старта голосования в конце мая 2017 года, показали, что онлайн-пользователи выбирают яркую фактуру и неожиданный ракурс. В 2017 году на конкурс было прислано порядка 5000 работ из 76 стран мира в четырех номинациях: "Главные новости", "Спорт", "Моя планета" и "Портрет. Герой нашего времени". В онлайн-голосовании принимают участие фото, отобранные жюри в шорт-лист конкурса.
Справка о конкурсе
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
В 2016 году в конкурс собрал 6000 работ из 71 страны мира, а работы победителей экспонировались на фестивальных и выставочных площадках в Москве, Стамбуле, Кейптауне, Шанхае, Пекине, Каире, Берлине, Риме, Мариборе и Любляне.
Международными партнерами номинаций конкурса в 2017 году стали: телеканал Al Mayadeen TV, Shanghai United Media Group (SUMG) и МККК.
Информационными партнерами конкурса стали: информационно-новостной портал Вести.Ru
, общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура
", информационно-новостной портал KP.ru
, информационный портал ЖурДом
и портал Russian Photo
. Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik
, информационное агентство Askanews
, медиахолдинг Independent Media
, информационное агентство Notimex
, новостное агентство ANA
, телеканал и портал RT
, The Royal Photographic Society
, Shanghai United Media Group (SUMG)
, информационное агентство Xinhua
, новостное агентство ANDES
. В статусе отраслевых информационных партнеров конкурс поддерживают: Академия Фотографии
, агентство ГеоФото
, портал Photo-study.ru
, онлайн журнал Bleek Magazine
, Союз журналистов Москвы
, Школа визуальных искусств, Союз фотохудожников России
, информационный портал YOung JOurnalists
и Фестивали PhotoVisa
и "Фотопарад в Угличе
".
Номинация "Моя планета". Снимок из серии "Вейксвадьба" фотографа Балажа Бели из Венгрии.
Номинация "Портрет. Герой нашего времени". Снимок из серии "Дорога в школу Айдара Колдашева" российского фотографа Алексея Мальгавко.
Номинация "Портрет. Герой нашего времени". Снимок из серии "Беззвучный крик" фотографа Шахневаза Кхана из Бангладеш.
Номинация "Портрет. Герой нашего времени". Снимок из серии "Ты - моя" фотографа Марии Гельман из России.
Номинация "Портрет. Герой нашего времени". Снимок "Детям-христианам запрещено заходить в церковь" фотографа Ихэн Чэн из Китая.
Номинация "Спорт". Снимок "Бронзовые пенальти" российского фотографа Алексея Филиппова.
Номинация "Главные новости". Снимок из серии "Операция в Мосуле, Ирак" итальянского фотографа Алессандро Рота.