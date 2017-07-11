Воронежский зоопарк пополнили 119 птиц вместо погибших от вспышки гриппа

ВОРОНЕЖ, 11 июл — РИА Новости. Коллекция птиц воронежского зоопарка, где в начале года из-за вспышки птичьего гриппа пришлось уничтожить всех пернатых, пополнилась 119 особями, сообщает правительство региона.

В зоопарке Воронежа с 3 по 7 января погибли 35 птиц. Согласно результатам лабораторных исследований, причиной массовой гибели стал птичий грипп. С 5 января зоопарк закрылся на карантин, к концу праздников там усыпили 141 птицу, после чего уничтожили останки всех 176 пернатых. На период карантина был запрещен доступ на территорию очага инфекции, а на дорогах в зоопарк были выставлены круглосуточные посты. Зоопарк возобновил работу 7 февраля. Коллекцию пернатых зоопарк планировал восстановить к середине лета.

"В настоящий момент полностью завершена реконструкция орнитологического отделения. Посетителей ожидает зал с остекленными вольерами… Каждый вольер тематически оформлен, в зависимости от того какие пернатые там будут жить. В настоящее время идет формирование коллекции птиц, которая уже включает 119 особей", — говорится в сообщении.

По информации областного правительства, открытие зала птиц состоится в ближайшее время.

СК по факту вспышки птичьего гриппа проводил доследственную проверку, но не нашел вины руководства учреждения. По данным следствия, напротив, предпринимались все меры по предотвращению распространения инфекции.

Зоопарк в Воронеже работает с конца 1994 года. До начала 2017 года там обитали 44 вида птиц, из них семь видов были включены в Красную книгу России.

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