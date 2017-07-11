Кузнецова: истощенному мальчику из Магадана незаконно назначили опекунов

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова и мальчик из Магадана, который, предположительно, был доведен до истощения приемными родителями. Архивное фото

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова и мальчик из Магадана, который, предположительно, был доведен до истощения приемными родителями. Архивное фото

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Доведенному до истощения мальчику из Магадана назначили двух опекунов в нарушение законодательства, заявили в аппарате уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ во вторник.

По предварительным данным, ребенок проживал в приемной семье с 2008 года. Приемная мать обращалась с ним плохо, практически не кормила и давала лекарства, от которых ребенку становилось только хуже. В результате 11-летний мальчик был госпитализирован в Москве с весом 11 килограммов. Отмечается, что органы опеки и попечительства ненадлежащим образом осуществляли свои обязанности, не контролировали условия проживания ребенка в приемной семье. Сейчас над ребенком временно установлена опека сразу двумя опекунами: бывшей жительницей Магадана Надеждой Папп, сейчас живущей в столице, и москвичкой Светланой Сулеймановой, заявившей, что готова взять на воспитание мальчика.

"Нельзя манипулировать термином "интересы ребёнка". Именно это происходит в ситуации с одиннадцатилетним мальчиком из Магадана, которому в нарушение законодательства назначено сразу двое опекунов, хотя сам несовершеннолетний уже определился, с кем хочет остаться, — сообщается на сайте детского омбудсмена.

Ранее психолог, участвующий в процессе реабилитации ребенка, заявлял, что мальчик хочет остаться в Москве, где проходил лечение. За предоставление разрешения на предварительную опеку москвичке Сулеймановой выступала и уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.

В настоящее время интересы ребенка представляют органы опеки Магадана. При этом мэр столицы Колымы Юрий Гришан утверждает, что приемные родители 11-летнего мальчика из Магадана, доведенного до истощения, с ответственностью относились к воспитанию ребенка.