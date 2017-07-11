В Челябинске идут споры о строительстве рядом с массовым захоронением

ЧЕЛЯБИНСК, 11 июл – РИА Новости. Останки около 500 тысяч человек могут находиться в бывших шахтах на мемориале "Золотая гора" в Челябинске, вблизи которого планируется строительство выставочного центра и автомобильной дороги, сообщил директор научно-исследовательского института судебных экспертиз "Стэлс" Александр Власов.

По данным пресс-службы губернатора области, Золотая гора – место массовых захоронений жертв сталинских репрессий близ Челябинска, до 1935 года на этом месте добывали золото, потом шахты закрыли. Человеческие останки в одной из шахт впервые обнаружили в 1946 году, а сообщили о находке в 1989 году. Летом 1989 года из шахт были извлечены останки 350 человек. Эксперты определили, что захоронения производились с 1936 по 1939 годы. Имена тех, чьи останки были обнаружены, установить не удалось, 9 сентября 1989 года останки были перезахоронены, на Золотой горе установлен временный монумент. В 1992 году Золотая гора обрела статус памятника истории областного значения.

"В настоящее время известно о девяти находящихся там шахтах, это тысячи похороненных. Каждая шахта около 100 метров глубиной, каждая была заполнена полностью телами, а захоронения в них исчисляются годами. А если шахт не 9, а, по моим данным, 15, то захоронений в них может быть до 500 тысяч", — рассказал Власов на пресс-конференции в Челябинске.

Он добавил, что такая категория захоронений должна вызывать трепетное уважение и почитание, самой идеи о строительстве на этом месте или поблизости не должно быть.

Кроме того, по его мнению, печально, что на этом месте нет достойного мемориального сооружения.

Как сообщала пресс-служба губернатора области, к губернатору обратились жители Челябинска из-за планов застройки района Золотой горки. Губернатор потребовал от главы Челябинска Евгения Тефтелева разобраться в ситуации. Тефтелев сообщил, что в настоящий момент перед застройкой проводились публичные слушания, по результатам которых принято решение провести основательную юридическую экспертизу.