Депутаты трех партий обжаловали отказ Заксобрания от референдума по Исаакию

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл – РИА Новости. Депутаты оппозиционных фракций петербургского парламента обжаловали в суде решение большинства депутатов Законодательного собрания признать недопустимым выносить вопрос о статусе Исаакиевского собора на референдум, сообщает партия "Яблоко".

Ранее депутаты Заксобрания Петербурга проголосовали против проведения референдума о статусе Исаакиевского собора, признав его вопрос некорректным. По словам представителя комитета по законодательству Дениса Четырбока, экспертиза юридического управления признала, что проект референдума не соответствует федеральному законодательству и городскому закону.

"В Октябрьский районный суд подано заявление о признании незаконным постановления Законодательного собрания Санкт-Петербурга. В нем большинство депутатов ("Единая Россия" и ЛДПР) признали вопрос, предложенный инициативной группой, недопустимым для вынесения на референдум", — говорится в сообщении.

В заявлении, которое подписали депутаты Заксобрания и члены инициативной группы Борис Вишневский и Михаил Амосов ("Яблоко"), Алексей Ковалев ("Справедливая Россия") и Максим Резник ("Партия Роста"), указывается, что постановление Заксобрания "является незаконным и нарушающим право граждан на выдвижение инициативы проведения референдума" в Петербурге, на организацию референдума и участие в нем.

Комментарием суда РИА Новости не располагает.

Ситуация вокруг Исаакиевского собора вызвала общественный резонанс, когда власти Петербурга решили передать его на 49 лет РПЦ в безвозмездное пользование с сохранением музейно-просветительских функций. Президент Владимир Путин во время прямой линии призвал деполитизировать вопрос передачи Исаакиевского собора, с уважением относиться к религиозным чувствам людей. По мнению главы государства, противоречия можно разрешить, обеспечив как музейную, так и религиозную деятельность собора.