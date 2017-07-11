МГИМО и МГУ вошли в список лидеров российского сегмента

МОСКВА, 11 июля — РИА Новости. Московский университет и МГИМО (ведомственный вуз российского МИД) вошли в список 20 ведущих вузов России, сообщил ректор МГУ Виктор Садовничий во вторник на заседании общественного совета партийного проекта "Единой России" "Модернизация образования".
В рейтинге также присутствует Петербургский университет, Петербургский политехнический университет Петра Великого, петербургский Университет ИТМО (информационных технологий, механики и оптики).
В региональной части находятся Уральский и Казанский федеральные университеты, Новосибирский и Томский университеты и Томский политехнический университет.