МГИМО и МГУ вошли в список лидеров российского сегмента

МОСКВА, 11 июля — РИА Новости. Московский университет и МГИМО (ведомственный вуз российского МИД) вошли в список 20 ведущих вузов России, сообщил ректор МГУ Виктор Садовничий во вторник на заседании общественного совета партийного проекта "Единой России" "Модернизация образования".

По данным слайда, представленного журналистам в ходе заседания, в список лучших учебных заведений столицы вошли: МГИМО, МГУ, Российский государственный гуманитарный университет, МГТУ имени Баумана, Московский физико-технический институт, МИСиС, Ядерный университет МИФИ, "Первый мед" имени Сеченова, "Второй мед" имени Пирогова, Финансовый университет при правительстве, Академия народного хозяйства при президенте, Университет нефти и газа имени Губкина.

В рейтинге также присутствует Петербургский университет, Петербургский политехнический университет Петра Великого, петербургский Университет ИТМО (информационных технологий, механики и оптики).

В региональной части находятся Уральский и Казанский федеральные университеты, Новосибирский и Томский университеты и Томский политехнический университет.