Президентский СПЧ настаивает на скорейшем освобождении Мамаева

МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Президентский Совет по правам человека (СПЧ) настаивает на скорейшем освобождении по болезни осужденного за разбой инвалида-колясочника Антона Мамаева, говорится в опубликованном на сайте заявлении совета.

Двадцативосьмилетнего Антона Мамаева, у которого в результате редкого заболевания атрофированы все мышцы, 30 июня суд приговорил к 4,5 годам колонии за вооруженный разбой и похищение мотороллера. Сразу после приговора инвалида-колясочника поместили в СИЗО "Матросская тишина", где он провел больше недели.

"Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека настаивает на скорейшем освобождении по болезни осужденного Антона Мамаева", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте СПЧ.

Отмечено, что представители совета из сообщений СМИ узнали о помещении осужденного в "Матросскую тишину". "В целом достаточно заурядная ситуация не привлекла бы внимание правозащитников, если бы не одно обстоятельство. У Антона Мамаева редкий диагноз. С раннего детства он страдает наследственным аутосомно-рецессивным нервно-мышечным заболеванием — спинальной мышечной атрофией", — заявляют в СПЧ.

В совете уточнили, что, по данным медиков, эта болезнь прогрессирующая: если в детстве человек еще может сам передвигаться, то с каждым годом он все больше утрачивает эту способность. "В настоящее время Антон Мамаев, вес которого около 18 кг, уже не может даже пошевельнуться, не то что без посторонней помощи сходить в туалет или перевернуться на бок", — подчеркивают правозащитники.

Ранее во вторник официальный представитель Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Кристина Белоусова сообщила РИА Новости, что Мамаева направили в московскую больницу на медицинское освидетельствование, которое определит, можно ли содержать его в СИЗО.