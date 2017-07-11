Пострадавшие в ДТП под Красноярском могут получить до двух миллионов рублей

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Пассажиры автобуса, пострадавшие в ДТП в Красноярском крае, могут получить до 2 миллионов рублей страховых выплат от "Росгосстраха", сообщил президент Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Игорь Юргенс.

Ранее в МВД сообщили, что во вторник при столкновении грузового автомобиля Volvo и заказного микроавтобуса Fiat Ducato водитель Fiat и еще 11 пассажиров, в том числе четверо несовершеннолетних, получили травмы различной степени тяжести. Всего были госпитализированы девять человек. В краевой больнице остались трое пострадавших, среди них подросток 15-16 лет. Все они в состоянии средней тяжести. Остальным оказана помощь, они отпущены домой.

"В соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП), пассажирам, пострадавшим при ДТП в Красноярском крае, полагаются страховые выплаты до 2 миллионов рублей", — цитируются слова Юргенса в сообщении НССО.

Отмечается, что размер страховых выплат пострадавшим зависит от вида травмы и степени ее сложности. Так, например, за ушибы и ссадины пострадавшие могут получить от 1 тысячи рублей, за переломы конечностей – от 60 до 300 тысяч рублей в зависимости от места перелома и степени тяжести травмы, причем за несколько травм выплаты суммируются и могут быть до 2 миллионов рублей.