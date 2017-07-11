В Тамбовской области в этом году будут обустроены 250 дворовых территорий

ТАМБОВ, 11 июл — РИА Новости. В Тамбовской области в 2017 году будут благоустроены 250 дворовых и 71 общественная территория в рамках приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды", на эти цели выделено в общей сложности 249 миллионов рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

По его словам, такие цифры были озвучены на заседании межведомственной комиссии Тамбовской области по обеспечению реализации приоритетного проекта. На благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в 2017 году из федерального бюджета область получила 209,4 миллиона рублей. Из областного бюджета на условиях софинансирования добавили 31,3 миллиона рублей. Эти средства разделены между 60 муниципалитетами — участниками программы, которые, со своей стороны, должны были добавить не менее одного процента от суммы субсидии. В софинансировании проекта приняли участие и собственники. В итоге общий объем средств на реализацию мероприятий проекта в текущем году составил около 249 миллионов рублей. Повсеместно разработаны и утверждены дизайн-проекты благоустройства дворовых и общественных территорий, городских парков. В настоящее время заключаются договора, проводятся торги.

"Проект "Городская среда" позволит преобразить десятки, сотни дворовых территорий не только в Тамбове, но и по всей области. Главная же наша задача — не просто обеспечить софинансирование, а услышать и учесть пожелания жителей, каким они хотят видеть свой двор", — приводит пресс-служба слова губернатора области Александра Никитина, который возглавляет региональную межведомственную комиссию по обеспечению реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды".

В пресс-службе уточнили, что в настоящее время идет разработка государственной программы Тамбовской области "Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы". В ее рамках будет проведена инвентаризация дворовых и общественных территорий муниципалитетов. На основании полученных данных будут разработаны муниципальные программы благоустройства на ближайшие пять лет.

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