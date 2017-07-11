В Нижнем Тагиле 110 рабочим завода выплатили долги по зарплате

Ситуация с невыплатой зарплат на заводе в Нижнем Тагиле (18)

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июл – РИА Новости. В Свердловской области долги по зарплате выплатили 110 рабочим Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий, сообщила во вторник РИА Новости старший помощник регионального прокурора Марина Канатова.

Ранее о поступившей жалобе на директора Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий, который якобы отказывается платить рабочим зарплату, пока его об этом не попросит лично глава государства, рассказал сам президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой региона Евгением Куйвашевым в воскресенье. Позже Куйвашев отметил, что зарплату на сумму 7,5 млн рублей не получили 86 рабочих, подтвердивших свои требования через судебных приставов, а глава администрации Нижнего Тагила Сергей Носов заявил о начале процедуры погашения долгов.

"В течение 10 и 11 июля долги выплатили 110 рабочим. Это 7,567 миллиона рублей", — сказала Канатова.