Депутат предложил ставить памятники воевавшим против фашизма полякам

МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Нужно рассмотреть предложения об установке на территории России памятников польским воинам, воевавшим против фашизма, считает председатель патриотической платформы "Единой России" Дмитрий Саблин.

Нижняя палата (сейм) парламента Польши 22 июня проголосовала за внесение поправок в закон о запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного строя в названиях зданий и объектов. Документ предусматривает снос памятников советской эпохи, в том числе воинских. По подсчетам Института национальной памяти Польши, отвечающего за мемориальную работу, закон о декоммунизации коснется около 230 памятников Красной армии. Закон может вступить в силу, если его подпишет президент страны.

"Мы считаем, что заслуживает рассмотрения, помимо жестких ответных мер, предложение об установке на территории России памятников польским воинам, воевавшим против фашизма… Нам надо не допускать вбивания клина между польским и русским народами", — сказал журналистам Саблин.