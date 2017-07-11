Депутат о росте зарплат сибирских чиновников: такое надо обсуждать публично

МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы от Красноярского края, первый замруководителя фракции "Единой России" Раиса Кармазина заявила РИА Новости, что красноярским законодателям при принятии решений по повышению зарплат госслужащих следовало провести общественные обсуждения.

Ранее сообщалось, что депутаты заксобрания Красноярского края на летней сессии приняли проект закона о повышении себе и другим категориям госслужащих заработной платы вдвое: в среднем зарплата парламентария повысится со 100 до 200 тысяч рублей. Закон уже принят и подписан главой региона, однако практически повышение состоится лишь в случае принятия корректировок краевого бюджета, которые пока не приняты. В ЕР этот законопроект назвали "чисто техническим", поскольку индексация зарплаты ряда категорий госслужащих не проводилась уже 10 лет.

"Действительно были приняты поправки в закон края. За это проголосовали все фракции… Что касается шумихи в СМИ, то, конечно же, коллегам необходимо на этапе принятия решений по всем бюджетным расходам проводить публичное обсуждение, давать исчерпывающие разъяснения людям, чтобы этот процесс был понятным и открытым", — заметила Кармазина.

Она добавила, что партия разбирается в этой ситуации. При этом, по ее словам, зарплату за работу в заксобрании получают не все депутаты, принятые изменения коснутся лишь 35 из 52 человек.

"К тому же их зарплаты не корректировались около 11 лет. Принятие данных поправок не говорит о том, что уже завтра все получат повышенную зарплату. Чтобы это случилось, эти затраты должны быть заложены в краевой бюджет. Много или мало они получают – это отдельный вопрос. Я убеждена, что достойная заработная плата чиновника – это еще и важный антикоррупционный элемент", – сказала собеседница агентства.