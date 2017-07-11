Под Тамбовом жильцы дома, где произошел взрыв газа, возвращаются в квартиры

ВОРОНЕЖ, 11 июл — РИА Новости. Жильцы девятиэтажного дома в Тамбовской области, где произошел взрыв бытового газа, начали возвращаться в свои квартиры после ремонта, сообщает во вторник администрация региона.

Взрыв газовоздушной смеси произошел 13 июня около 19.55 мск в квартире на девятом этаже четырехподъездного жилого дома на улице Дзержинского в городе Моршанск Тамбовской области. В результате один человек погиб, еще один пострадал. По данным МЧС РФ, из дома были эвакуированы 278 человек, в том числе 38 детей. В результате взрыва оказались повреждены 11 квартир, внешние панельные плиты и потолочные перекрытия на 7-9 и техническом этажах на площади более 680 квадратных метров.

"В Моршанске жильцы дома, в котором произошел взрыв бытового газа, возвращаются в свои квартиры. Монтажные работы на объекте завершены в указанный срок… Соответствующие службы провели обследование всех квартир, подлежащих заселению. Уже вечером 10 июля большинство жителей, более трех недель ждавших возвращения в свои жилища, смогли вернуться домой", — говорится в сообщении.

По данным обладминистрации, во всех 11-ти наиболее пострадавших квартирах третьего подъезда уже приступили к внутренней отделке. Еще в нескольких квартирах пришлось делать ремонт из-за непрекращающихся во время монтажа дождей.

"Эти квартиры будут отремонтированы строителями за счет бюджета области до конца текущего месяца и с максимальным учетом пожеланий жильцов", — сообщают областные власти.

Следствием возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека.