Под Тамбовом жильцы дома, где произошел взрыв газа, возвращаются в квартиры

ВОРОНЕЖ, 11 июл — РИА Новости. Жильцы девятиэтажного дома в Тамбовской области, где произошел взрыв бытового газа, начали возвращаться в свои квартиры после ремонта, сообщает во вторник администрация региона.
"В Моршанске жильцы дома, в котором произошел взрыв бытового газа, возвращаются в свои квартиры. Монтажные работы на объекте завершены в указанный срок… Соответствующие службы провели обследование всех квартир, подлежащих заселению. Уже вечером 10 июля большинство жителей, более трех недель ждавших возвращения в свои жилища, смогли вернуться домой", — говорится в сообщении.
"Эти квартиры будут отремонтированы строителями за счет бюджета области до конца текущего месяца и с максимальным учетом пожеланий жильцов", — сообщают областные власти.
Следствием возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека.