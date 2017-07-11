Чеченские журналисты выдвинули профессиональное требование к "Новой газете"

ГРОЗНЫЙ, 11 июл – РИА Новости. Союз журналистов Чечни обнародовал заявление, в котором выдвинул профессиональное требование к "Новой газете".

Новая газета " в воскресенье сообщила, что передала следствию список с именами более чем 20 жителей Чечни, задержанных с конца декабря 2016 года и, по данным газеты, убитых в январе 2017 года. Как утверждает издание, люди были задержаны в ходе нескольких спецопераций в Чечне после того, как 17 декабря 2016 года вооруженная группа совершила разбойное нападение на сотрудника полиции и завладела его машиной, а потом проникла в дом другого полицейского.

"Журналистское сообщество Чеченской республики выдвигает встречное профессиональное требование к "коллегам" из "Новой газеты" – предоставьте конкретные и подтвержденные факты, доказательства, свидетельства и только потом уже обвиняйте кого-либо согласно достоверной доказательной базе", — говорится в заявлении.

Союз журналистов Чечни считает, что "статья, нацеленная на сенсационную громкость и разоблачение", больше похожа "на политический заказ от своих западных спонсоров, нежели на журналистское расследование".

В заявлении отмечается, что внимание "Новой газеты" "уж слишком заточено на Чечне", что может быть "недостаточной компетентностью журналистов в вопросах расстановки политических и экономических акцентов в стране" или "маниакальной уверенностью в том, что Чеченская республика по-прежнему играет роль "слабого звена" в российской политике".

"Однако и в подобной близорукости заподозрить "Новую газету" довольно трудно. Мотивация либеральной прессы зиждется на интересах тех, кто кровно заинтересован в максимальном раскачивании политической ситуации в России и при этом не особо в этой самой ситуации разбирается", — говорится в документе.

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров ранее назвал публикацию "Новой газеты" о "казни" 27 человек очередной дезинформацией, направленной против Чеченской республики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле приняли к сведению информацию СМИ о якобы "массовой казни" людей в Чеченской республике и опровержения этой информации от органов внутренних дел Чечни. Он уточнил, что "информация носит достаточно анонимный характер, непонятны источники информации".