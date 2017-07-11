Спасатели предупредили о сильном ветре, грозах и дождях в ЦФО

ВОРОНЕЖ, 11 июл — РИА Новости. Дожди, грозы и ветер до 20 метров в секунду ожидаются в регионах Центральной России вечером во вторник и в среду, сообщают региональные управления МЧС.

С начала июля в Центральной России наблюдается аномально холодная погода с большим количеством осадков и сильным ветром.

"По данным Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 21 часа 11 июля до 21 часа 12 июля 2017 года будут… дожди, ночью местами небольшие, днем в отдельных районах сильные, местами грозы. Ветер… при грозе местами до 18 метров в секунду… 13 и 14 июля также прогнозируются порывы ветра при грозе до 18 метров в секунду", — говорится в сообщении управления МЧС Орловской области.

Такая же погода с 21.00 мск вторника в течение суток ожидается в Тульской области. В Брянскую, Липецкую и Тверскую области, по данным управлений МЧС регионов, дожди, гроза и ветер скоростью до 17-18 метров в секунду придут в среду, 12 июля. В Смоленской области в этот день также прогнозируются дожди, грозы и ветер до 20 метров в секунду.

Из-за непогоды повышается вероятность обрывов линий электропередачи и связи, нарушений в системе ЖКХ. Сильный ветер может стать причиной обрушения слабоукрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций. Также возможен рост количества ДТП на дорогах, травматизма среди населения.