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Общество

В Калининграде открылся онкологический Центр женского здоровья

15:2311.07.2017
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© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкКабинет акушера-гинеколога. Архивное фотоКабинет акушера-гинеколога. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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КАЛИНИНГРАД, 11 июл — РИА Новости. Центр женского здоровья по обследованию женщин на выявление на ранних стадиях онкологических заболеваний открылся в Калининграде, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Голодец рассказала об уровне смертности от онкологии в России
Тема диагностики онкологических заболеваний и качества лечения активно обсуждается после "прямой линии" с президентом, в ходе которой Дарья Старикова из Апатитов Мурманской области рассказала, что рак 4-й степени ей диагностировали слишком поздно, изначально врачи лечили ее от межпозвоночного остеохондроза. Девушка обратила внимание президента не столько на свою проблему, сколько на ситуацию в целом.

Центр женского здоровья по обследованию женщин на выявление на ранних стадиях рака молочной железы и шейки матки создан на базе отделения калининградской областной клинической больницы по инициативе врио губернатора области Антона Алиханова. На оснащение нового медицинского объекта из регионального бюджета потребовалось 24,5 миллиона рублей. "Такой центр создан впервые в нашем регионе, мы его ждали. Это универсальный медицинский комплекс с широкими возможностями, который позволит выявлять и лечить эти виды онкозаболеваний, а значит, будет способствовать снижению смертности", — сказал Алиханов.

По его словам, на 2018 год запланированы средства на капитальный ремонт второй половины здания, где сейчас располагается центр. В перспективе здесь предполагается создать Центр семейного здоровья с более широким спектром медицинских услуг.

Центр оснащен современным цифровым маммографом для максимально эффективной диагностики заболеваний на ранней стадии и последующего органосберегающего лечения. Кроме того, есть два аппарата УЗИ, с помощью которых женщины смогут бесплатно проходить исследования молочных желез, органов брюшной полости и малого таза, щитовидной железы.

Помимо диагностики в центре также будут вести прием специалисты – рентгенолог, врач ультразвуковой диагностики, акушеры-гинекологи, гинеколог-онколог, онколог. По информации регионального минздрава, к врачам центра смогут обратиться без направления врача как жительницы областного центра, так и муниципалитетов. Врачи будут работать в две смены.

Ранее сообщалось, что строительство специализированного онкологического центра в Калининградской области начнется до конца этого года. Ежегодно в регионе выявляется до 3,5 тысячи пациентов со злокачественными новообразованиями. На учете, по данным на начало 2017 года, состояли 23,7 тысячи онкологических больных.

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