Член СПЧ о деле Мамаева: условия СИЗО станут для инвалида пыткой

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Возможность совершения разбоя инвалидом-колясочником Антоном Мамаевым крайне мала, но подобных ситуаций в российских СИЗО много — правозащитники часто видят тяжелобольных людей, которым назначается реальное наказание, рассказал РИА Новости член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Андрей Бабушкин.

По информации СМИ, 28-летнего Антона Мамаева, у которого полностью атрофированы все мышцы, 30 июня суд признал виновным в вооруженном разбое по делу о похищении мотороллера, и назначил наказание в виде 4,5 лет колонии; после оглашения приговора его отправили в "Матросскую тишину". Ранее официальный представитель ФСИН России Кристина Белоусова сообщила РИА Новости, что Мамаева направили в московскую больницу на медицинское освидетельствование, которое определит, можно ли содержать его в СИЗО.

"Я не знаком с материалами дела, но, исходя из тех сведений о его состоянии здоровья, которые появились в СМИ, возможность совершения им данного преступления носит крайне маловероятный характер", — сказал РИА Новости Бабушкин, возглавляющий профильную комиссию СПЧ по содействию ОНК и реформе пенитенциарной системы.

Даже если Мамаев совершил разбой, держать его в следственном изоляторе нельзя, убежден правозащитник, поскольку условия в СИЗО станут для него "пыткой". "Например, невозможно включить вентилятор, чтобы просто был относительно свежий воздух, — человек находится чаще всего в одной камере с курящими, невозможно вызвать врача, невозможно получить необходимое ему питание специфическое, которого просто нет в СИЗО, а передать его в СИЗО это целая проблема. Для человека это пытка", — заявил он.

Вместе с тем, отметил Бабушкин, правозащитники нередко сталкиваются с такими историями. Он напомнил о деле экс-мэра Махачкалы, инвалида-колясочника Саида Амирова, который находится в колонии для пожизненно осужденных. Под стражей, по его словам, содержатся тяжелобольные, парализованные люди. Член СПЧ отметил, что недавно ему стало известно о предпринимательнице, которая за экономическое преступление содержится в тамбовском СИЗО, при этом тяжело больна, сильно похудела, а врача к ней вызвать не могут и продолжают держать в следственном изоляторе.

"Я должен сказать, что подобных людей у нас в СИЗО много, мы часто видим очень тяжелобольных людей. И мы видим, что взять на себя ответственность, чтобы угробить этого человека, следствию, прокурору, суду намного проще, чем взять на себя ответственность этого человека отпустить. То есть когда человека берут под стражу, возникает эффект коллективной безответственности, а когда надо человека спасать, выясняется, что никто не готов брать на себя ответственность", — полагает Бабушкин.

Он пояснил, что дело не в законодательном регулировании, а в нравственном уровне судей и следователей. "Дело не в норме права и не в том, что, скажем, постановление правительства об освобождении тяжелобольных из СИЗО не работает, а дело просто в чудовищном уровне безнравственности людей, которым доверено следствие и правосудие", — сказал член СПЧ.