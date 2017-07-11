Верховный суд не исключил дальнейшей декриминализации статей УК

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Верховный суд России продолжит анализировать законодательство с целью изучения перспектив дальнейшей декриминализации статей Уголовного кодекса, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Во вторник в ходе встречи председателя суда Вячеслава Лебедева с делегацией Верховного суда республики Кипр во главе с председателем Мироном Николатосом глава ВС РФ сообщил, что суд продолжит работу по анализу законодательства в контексте возможной дальнейшей декриминализации статей Уголовного кодекса", — сказал представитель суда.

Поскольку работа в этом направлении только ведется, говорить о конкретных статьях, которые могут быть выведены из УК, преждевременно, подчеркнули в суде. "Также преждевременно и говорить о том, что уже осенью суд направит в Госдуму конкретные предложения по декриминализации определенных преступлений", — отметил представитель ВС.