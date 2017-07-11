В Ингушетии открыли зал дзюдо в честь победы Хасана Халмурзаева на ОИ-2016

МАГАС, 11 июл — РИА Новости, Адам Буражев. Власти Ингушетии открыли специализированную школу дзюдо в честь победы Хасана Халмурзаева на Олимпийских Играх в Рио-де-Жанейро. Открытие спорткомплекса состоялось в рамках празднования 25 годовщины образования республики.

На торжественной церемонии присутствовали министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, представители полпредства, сенаторы и депутаты, главы регионов России, олимпийские чемпионы и известные тренеры, в том числе, главный тренер сборной страны по дзюдо Энцио Гамба и сам виновник торжества Хасан Халмурзаев.

В своем выступлении Кузнецов поздравил жителей республики с юбилеем и открытием современного спортивного объекта.

"Сегодня в Ингушетии уделяется очень большое внимание вопросам развития спорта, строятся объекты, растет число жителей, занимающихся спортом и физической культурой. Уверен, что и этот новый зал вырастит в своих стенах новых чемпионов и прославленных спортсменов", — отметил он.

Присутствовавший на мероприятии глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, в свою очередь, поблагодарил гостей за визит и рассказал, что специализированная школа будет носить имя заслуженного тренера России по дзюдо Яхьи Мерешкова. По его словам, на сегодняшний день в республике этим видом спорта занимаются более 3000 детей, а секции по дзюдо открыты во всех школах региона.

Он также отметил, что двухэтажный комплекс рассчитан на 500 зрительских мест. В нем располагаются медпункт, комната отдыха для тренерского состава, душевые кабинки, раздевалки и тренажерный зал.

Сразу после торжественного открытия состоялся Всероссийский турнир по дзюдо на кубок главы Ингушетии.

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