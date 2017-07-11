Долги за тепло и горячую воду перед СГК сделали невыездными 170 физлиц

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Долги за тепло и горячую воду перед Красноярским филиалом Сибирской теплосбытовой компании (входит в СГК) стали причиной ограничения в выезде за рубеж для 170 физических лиц, сообщает компания.

"170 физических лиц ограничены в выезде за границу в 2016 и первой половине 2017 годов из-за долгов за тепло и горячую воду", — отмечается в сообщении.

Общая сумма взыскания с физлиц в пользу жилищных организаций составила около 14,5 миллиона рублей.

Служба судебных приставов может ограничить выезд за пределы России, если долг гражданина превысил 10 тысяч рублей. "Если долги так и не будут погашены, то неплательщиков ждут принудительные меры взыскания — это как арест банковских счетов, так и реализация имущества должника, либо запрет на выезд за границу", — отмечается в сообщении.

Сибирская теплосбытовая компания — единая структура, осуществляющая функции сбора платежей за тепловую энергию для предприятий, входящих в состав Сибирской генерирующей компании. Компания оказывает теплоснабжающим предприятиям агентские услуги по реализации энергоресурсов и коммунальных услуг на территории Красноярского края, Республики Хакасия, Алтайского края, Кемеровской области и Республики Тува.