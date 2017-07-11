В московском метро открыли еще пять киосков с сувенирами

МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Новые сувенирные киоски открылись на стойках "Живое общение" пяти станций московского метрополитена, сообщили РИА Новости в пресс-службе метро.

"Теперь пассажиры смогут приобрести сувенирную продукцию метрополитена столицы на станциях "Сретенский бульвар", "Китай-город" Калужско-Рижской линии, "Киевская" Арбатско-Покровской линии, "Комсомольская" Кольцевой линии и "Баррикадная", — рассказали в пресс-службе.

Всего, как отметили в метрополитене, с момента открытия фирменных витрин пассажирами приобретено около 20 тысяч предметов сувенирной продукции.

Приобрести сувениры с символикой столичного метро также можно в киосках, расположенных на станциях "Пушкинская", "Площадь Революции", "Арбатская" Арбатско-Покровской линии, "Павелецкая" Замоскворецкой линии, "Белорусская" Кольцевой линии, в объединенном вестибюле станции "Парк культуры", во флагманском сувенирном магазине на станции "Маяковская", а также в Информационном центре Московского метрополитена на станции "Тушинская".