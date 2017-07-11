Ущерб от сильного ветра и дождя в Ульяновске оценили в 100 млн рублей

САМАРА, 11 июл — РИА Новости. Ущерб в 100 миллионов рублей нанесли Ульяновску сильный ветер и дождь, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.
По их данным, часть средств — затраты на распил и уборку упавших деревьев, а также откачку воды. Во время непогоды в городе было повалено более тысячи деревьев.
Сильный ветер порывами до 27 метров в секунду и обильные осадки наблюдались в Ульяновской области с вечера среды, 5 июля, по 7 июля. Жители Ульяновска делились в соцсетях фотографиями утопающих в воде машин и горожан, переплывающих лужи на надувной лодке. По данным областных властей, в городе было зарегистрировано 314 протечек кровли, 55 подвалов затоплено, в 112 домах повреждены внутренние системы электроснабжения.
На территории Ульяновска был введен режим ЧС на сутки. Более 37 тысяч жителей Ульяновской области оставались без света из-за повреждения электросетей в результате сильных порывов ветра. Электроснабжение было полностью восстановлено спустя сутки.