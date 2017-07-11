Город Вихоревка Иркутской области вновь может остаться зимой без тепла

ИРКУТСК, 11 июл – РИА Новости. Подготовка к зиме в городе Вихоревка Иркутской области признана неудовлетворительной, объекты теплоснабжения к предстоящему отопительному сезону не готовы, ремонтные работы ведутся медленно, сообщает пресс-служба правительства региона.

Прошлый отопительный сезон в Вихоревке был сорван. В зимние месяцы без тепла остались 53 многоквартирных дома, в городе был введен режим ЧС. В мае губернатор региона Сергей Левченко отстранил от должности мэра Вихоревки Геннадия Пуляева.

По сообщению пресс-службы, на совещании в министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, где обсуждалась ситуация в Вихоревке, была "выявлена неготовность объектов теплоснабжения к несению нагрузки в отопительный период 2017-2018 годов".

"До сих пор не сформирован актуализированный план первоочередных мероприятий. В котельной "Водогрейная" отсутствует подготовленный персонал. Администрация Вихоревского городского поселения не принимает мер по ускорению проведения подготовительных работ к отопительному периоду", — заявил на совещании заместитель министра Александр Барнаков.

Из аварийно-технического запаса Иркутской области Вихоревскому муниципальному образованию выделено оборудование на сумму 20,7 миллиона рублей. Для ускорения работ решено сформировать три дополнительные бригады, которые будут заниматься подготовкой котельной "Водогрейная" к отопительному сезону.